沙特阿拉伯内阁批准合并外贸总局和沙特出口发展局。新机构将命名为外贸与出口总局。这一决定旨在加强对出口商的国家支持协调，并扩大沙特商品在全球市场的影响力，Asharq Al-Awsat报道。

筹备工作将持续180天

此次合并由王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹主持的政府批准。内阁还指示开展必要的筹备工作，并在180天内提交需要监管规范的问题。

工业和矿产资源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王将担任新机构理事会主席。商务大臣将担任理事会副主席。

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支持非石油出口

预计，权力集中和倡议协调将有助于提高工作效率，便利企业进入海外市场，并发展支持出口商的工具。这符合经济多元化以及提高非石油出口对经济增长贡献的方针。

顾问兼商法教授乌萨马·本·加尼姆·阿尔-奥拜迪表示，合并后应特别关注中小企业，包括帮助其克服出口壁垒并建立长期国际贸易伙伴关系。他认为，新机构的成效应根据非石油出口增长、新市场数量以及其服务对出口商的实用性来评估。

物流与监管壁垒

经济研究员兼技术顾问法德瓦·阿尔-巴瓦尔迪称，此次合并是一项重要的组织变革，旨在将贸易政策与出口发展结合起来。她认为，新机构面临的关键挑战将是消除物流和监管障碍，以及提高沙特产品的竞争力。她列举的成功标准包括简化程序、建立统一服务平台，以及更快响应企业和生产单位的需求。

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