也门政府军表示，在该国西南部塔伊兹市以西的一次行动中，俘获了胡塞武装安全部队的5名官员。总统领导委员会主席拉沙德·阿里米于10月5日宣布“也门黎明”行动后，在行动第十天，塔伊兹周边的战斗加剧。《中东报》报道。

俘获胡塞武装官员

总统卫队第五旅称，其部队在塔伊兹以西实施了一次侧翼行动。军方发布了被拘押者的视频，其中包括情报人员穆罕默德·赛义德·朱奈德，军方称其为胡塞武装所谓“预防性安全”部门在哈乌班地区一个单位的负责人。军方还称俘获了胡塞武装控制的内政部禁毒部门总司长阿克拉姆·阿梅尔。

胡塞武装战俘事务委员会主席阿卜杜勒卡德尔·穆尔塔达承认，被拘押者是内政部雇员。按照他的说法，他们正前往塔伊兹，以便在控制中央监狱后组织该监狱的警卫工作，但由于前线距离很近而迷了路。

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战斗与平民状况

据塔伊兹军事方向媒体中心消息，最激烈的冲突发生在阿德达巴卜方向以及战略要地贾巴勒汗山附近。政府军表示，已击退胡塞武装数次进攻，其炮兵摧毁了3辆装甲车和2辆运载弹药的车辆。该媒体中心还报告称，空军打击了胡塞武装的装备和阵地，该组织有超过200名战斗人员死亡或受伤。这些数据尚未得到独立证实。

人权组织“人权信息与培训中心”表示，萨比尔·马瓦迪姆地区阿德村遭迫击炮轰击，造成5名平民死亡或受伤，其中包括两名儿童。该中心称，11栋住宅受损。该中心还报告称，在瓦齐亚地区，一名平民被胡塞武装军车撞击身亡，另有一人受伤；在瓦迪乌苏斯，一名妇女因地雷爆炸死亡，她的3名女性亲属受伤。

其他方向的战斗

政府军还表示，对马里卜省和焦夫省的胡塞武装阵地实施了打击。在拉赫季，“国家之盾”部队和南方巨人旅称，对通往曼德海峡的战略沿海路线附近胡塞武装的军事调动进行了炮击。南方巨人旅称，胡塞武装关于其在曼德海峡地区阵地被占领的视频是虚假的。

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