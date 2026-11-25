爱沙尼亚外交部长马尔古斯·扎赫克纳表示，乌克兰完全有权为自卫而对俄罗斯境内深处发动打击。据他称，波罗的海局势可能升级的全部责任完全在于莫斯科。

“第一：乌克兰完全有权对俄罗斯境内深处发动打击，因为这是乌克兰的自卫。 我们从一开始就这么说过，我现在再次重申这一点，”扎赫克纳周三晚在基辅对记者表示，据“国际文传电讯社-乌克兰”记者报道。

其次，正如这位部长所强调的，爱沙尼亚不允许任何人利用该国领土攻击其他国家。

“我们从未允许任何人利用爱沙尼亚的领土和领空，这一点毋庸置疑。

当然，我们也不希望看到波罗的海等地局势再次升级。但这一切的责任全在俄罗斯，因为俄罗斯现在就可以停止这一切——不仅要停止对乌克兰的侵略，还要停止对欧洲的侵略。 俄罗斯已经通过各种恐怖袭击和破坏活动对欧洲发动了攻击，”这位外交部长强调道。

他指出，波罗的海对俄罗斯而言是“生命线”：超过60%的天然气和石油出口都通过这一通道。

此前，媒体报道称，爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔表示，塔林将向乌克兰发出警告，指出打击运输俄罗斯货物和石油的船只可能导致波罗的海遭受污染的风险。

据引自国际文传电讯社-乌克兰的报道称。

就在北约在波罗的海进行大规模演习之际，俄罗斯也在该海域举行了自己的海军演习。演习中动用了舰船、飞机和轰炸机，主要行动区域位于加里宁格勒。

此外，俄罗斯波罗的海港口附近已排起由150艘船只组成的长队。

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