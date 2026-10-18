澳大利亚新南威尔士州格雷塔附近婚礼巴士事故的幸存者和遇难者亲属呼吁当局落实调查报告中有关客运安全的建议。事故发生于2023年6月的猎人谷：一辆载有婚礼宾客的巴士在环形交叉路口侧翻，并撞上道路护栏。10人死亡，另有25人受伤。

据ABC News Australia报道，新南威尔士州运输安全调查机构的调查发现，巴士在侧翻前的行驶速度为56.48公里/小时。报告称，在该路段车速超过47公里/小时可能导致车辆侧翻。

司机判决与对承运商的审查

司机布雷特·巴顿幸存并受轻伤。调查资料显示，他服用了超过医生处方剂量的阿片类药物曲马多；他使用该药物缓解背痛。巴顿承认10项危险驾驶致人死亡罪名，以及另外25项指控。法院判处他32年监禁，至少服刑24年后才有资格获得假释。

报告还提及在雇用期间审查司机时存在的不足。由于隐私法的限制，其前雇主CDC NSW未向Linq Buslines提供有关巴顿健康状况的信息。与此同时，Linq没有获得巴顿在CDC工作六年期间针对他的12宗已证实投诉的资料。2026年8月，已停止运营的Linq Buslines在承认违反重型车辆法律后被罚款65万澳元。

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药物、安全带与环形交叉路口

调查发现，新南威尔士州没有明确列出禁止商用司机使用或必须申报的药物清单。曲马多并非巴士司机禁用物质，尽管飞行员被禁止服用该药物，火车司机则必须向运输部门申报服用该药物的情况。

州政府已接受或原则上接受了所有21项涉及新南威尔士州交通部门的建议。其中包括审查大型和非标准环形交叉路口的设计，尤其是格雷塔附近的布兰克斯顿椭圆形环岛。事故发生后，那里设置了提示减速的标志。

35名巴士乘客中只有6人系了安全带，尽管车内配有安全带和相应标志。尽管公司规程对此有规定，司机没有指示乘客系好安全带。联邦运输部门已批准巴士内有关安全带的音频和视觉提示要求，但调查评估认为，大多数巴士大约需要25年才能符合这些要求。

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