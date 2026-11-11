在阿布扎比，乌克兰、美国和俄罗斯就结束战争举行的谈判进入第二天：主要成果

11月11日，乌克兰、美国和俄罗斯三方在阿布扎比继续举行三方会谈。此次会议的重点议题包括领土问题、结束战争的可能条件以及为达成协议而采取的后续措施。

此次谈判是在寻求结束俄罗斯侵略的背景下进行的。预计根据谈判结果，各方将能够规划出后续磋商的进程。

阿布扎比谈判的第二天以乌克兰、美国和俄罗斯代表的三方会晤拉开帷幕。随后，乌克兰代表团计划与欧洲伙伴举行单独会晤。乌克兰对外情报局局长鲁斯泰姆·乌梅罗夫通报了这一消息。

“第二天的谈判开始了。首先是与美国和俄罗斯的三方会谈。之后我们将与欧洲伙伴举行单独会晤。我们正在努力，”他写道。

俄罗斯代表计划在乌克兰、美国和俄罗斯参与的三方会谈结束后向记者发表讲话。预计声明将于今天下午发布。

值得注意的是，在11月10日第一轮谈判结束后，俄罗斯代表团曾宣布不会举行新闻发布会。如今，俄方代表改变了计划，打算通报磋商结果。

此前，泽连斯基已明确了乌克兰代表团在阿布扎比谈判中的主要任务。

回顾一下，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月10日听取了乌克兰谈判代表团关于阿布扎比（阿联酋）首日磋商结果的汇报。 谈判进程始于与欧洲和美国伙伴的磋商，随后举行了由乌克兰、美国和俄罗斯代表团参加的三方会谈。

在阿布扎比的谈判中，乌克兰提出了与俄罗斯进行大规模战俘交换的问题。 据总统沃洛迪米尔·泽连斯基称，各方讨论了“1000换1000”甚至“1500换1500”的交换方案。 目前尚未达成最终协议，但美国代表团计划在今后与俄方接触时再次提出这一问题。

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