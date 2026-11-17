阿姆斯特丹市议会通过了再次上调市内住宿旅游税的决议。新税率将于2027年1月1日起生效。

根据11月12日通过的决议，税率将从目前的12.5%上调至客房或公寓价格（不含增值税）的16%。 由于该税款按百分比计算，其金额将直接取决于所选住宿的等级和价格。

例如，对于每晚200欧元（含增值税）的客房，2027年的旅游税将达到每晚约26.45欧元，而非目前的20.66欧元 ——也就是说，为期四天的旅行费用将增加约23欧元。对于不留宿的邮轮乘客，目前仍维持每人15欧元的固定费率。

市政府解释称，此举旨在应对过度旅游及城市基础设施超负荷的问题。早在2021年，阿姆斯特丹当局就将年度旅游过夜人数上限设定为2000万， 但2025年这一数字已达到2370万（外加2190万日间游客）。

酒店业界代表和当地反对派对这一举措提出了批评。 他们认为，价格的上涨首先会吓跑那些有支付能力的游客——而正是这些游客支撑着餐饮业和文化领域——却无法解决低预算旅游泛滥的问题。 市议会否决了反对派提出的每晚每人征收14.50欧元固定费用的提案。与此同时，执政联盟计划在未来几年内将该税率逐步提高至20%。

来源：《独立报》。

尽管正值全面战争，乌克兰旅游业仍持续为地方财政注入资金。 2026年1月至9月，旅游税收入达2.8722亿格里夫纳，比去年同期增长23%，几乎是2021年前九个月收入的两倍。

在泰国，旅游协会反对拟议的出境税。

在波兰，将有更多市镇能够向过夜的游客和其他访客收取费用。总统卡罗尔·纳沃茨基本周签署了一项法律，取消了关于实施此类收费需具备有利气候条件的要求。

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