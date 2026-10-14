英格兰政府正在启动首个全国性招募寄养照护者的行动，目标是在本届议会任期结束前新增1万个寄养家庭安置名额。该倡议主要面向30岁至49岁的人群，旨在吸引他们照顾需要监护的儿童。

据《卫报》报道，自2021年以来，接收儿童的家庭数量减少了10%。目前的寄养照护者中，超过三分之一年龄在60岁以上。

灵活的照护模式

与此同时，政府将试行新的寄养照护模式，包括儿童短期安置和周末寄养。儿童事务大臣乔什·麦卡利斯特表示，这些模式应当让更广泛的人群更容易参与寄养照护，包括通过跨代照护或兼职照护。

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他表示，如果不迅速大幅扩大这一体系，本可以生活在家庭环境中的儿童将继续留在寄宿照护机构，或居住在远离其成长地的地方。

照护者短缺与财政压力

寄养照护是英格兰由国家监护的儿童的主要照护形式。在81,770名此类儿童中，约56,400人同时生活在寄养家庭中。

Coram儿童研究所的研究显示，超过50万名成年人希望成为寄养照护者，约340万人对这一可能性感兴趣。与此同时，照护领域组织强调，不仅要招募新人，也要留住现有照护者。他们离开的原因包括感到不受重视、与社会工作者互动存在问题以及财政压力。根据Fostering Network的数据，只有33%的照护者认为相关补助能够完全覆盖养育儿童的费用。

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