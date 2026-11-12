南极洲一处曾被认为处于休眠状态的区域发生了两次强烈地震

一个国际科学家团队发现，2025年发生的两场里氏7.5级和7.6级的强烈地震，均发生在一处此前被认为地质上不活跃的古老构造带内。 这一发现可能促使科学家们重新审视对地质过程的既定认知。

这两次地震均发生在南美洲与南极洲之间的德雷克海峡地区。两者的震中相距仅15公里，两次地震之间相隔49天。

这一发现于2026年10月30日发表在科学期刊《地球与环境通讯》（Communications Earth & Environment）上，促使人们重新审视地质学中的一项固有观念。 事实证明，构造板块停止自主运动，并不意味着其古老的断层已经丧失了引发地震的能力。

这项由意大利国家海洋学与实验地球物理研究所的埃马努埃莱·洛多洛领导的研究指出：某些地质“伤痕”可能在极其漫长的时期内保持其脆性。



地球表面被划分为板块，这些板块在岩圈中缓慢移动。 这些板块的边界是地球上主要的地震活动区——正是这些地方的岩层中积聚了应力，这些应力会不时以地震的形式释放出来。 然而，地球的构造历史远比当今的板块分布图要复杂得多。

在数百万年的时间里，一些板块作为独立结构完全消失了——通常是因为它们在被称为“俯冲”的过程中沉入其他板块之下。

而另一些则并入了更大的构造系统。其中之一便是古老的“凤凰”板块，其残余部分位于南极半岛地区。

研究人员对该地区发生的两次大地震进行了研究，发现：这两次地震的震中与古代转换断层的位置相吻合。

此类断层形成于两段大洋地壳沿不同方向运动时——仿佛彼此沿对方滑动一般。当这种位移停止后，其原处便会残留被称为大洋断层带的结构。

传统上，这类区域被认为在构造上处于休眠状态。但最新研究结果表明：其中可能仍存在机械弱点，在特定条件下会再次显现。

地球的伤痕并不总能愈合

为了重现事件全貌，科学家们将地震数据与关于海底的地质物理信息相结合——特别是利用了地震反射剖面。 该方法利用波体穿透地壳并反射回地表，从而研究地下结构。

研究结果表明，地震发生在古代断层带内，该区域至今仍集中着变形。但为何一个早已停止活动的构造会再次“复苏”呢？

科学家认为这是两个因素共同作用的结果。首先，这一古老断层的几何形态导致应力在特定位置集中。 其次，斯科舍板块与南极板块之间的现代相互作用，甚至将应力传递到了遥远的地区。因此，这条数百万年前在截然不同的条件下形成的断层，如今又可能发挥重要作用。

研究还发现了证据，表明火山物质可能通过这些弱化结构渗入岩层。 此外，科学家认为，这条古老的断层如今在凤凰板块持续缓慢下沉至南设得兰群岛下方的那一部分内部，起到了巨大滑移带的作用。

也就是说，地壳并非每次其构造结构发生变化时都“从零开始”。它总是会继承原有的裂缝和薄弱点。

地震风险图面临的新挑战

这一发现的影响远不止于南极水域。地震危险性模型通常特别关注板块之间的活动边界——因为那里最常发生强震。 然而，也存在所谓的“板块内地震”——即发生在构造板块内部的地震。

这项研究表明：某些古老的海洋断层带即使并非板块之间的活动边界，也可能引发极其强烈的地震。 当然，这并不意味着所有古老的断层都必然具有危险性——也不意味着科学家现在能够预测下一次地震何时发生。

这些断层的重新激活取决于当前的应力状况、构造走向及其力学特性。但我们对地震能量可能在何处积聚和释放的理解已经发生了变化。

大陆和海洋保留着关于其地质过去的“物理记忆”。而其中的一些篇章，无论看起来多么定型，仍有可能被撕开。

《国家地理》对此进行了报道。



切尔诺夫策州记录到一次2.2级的地震。

此前，波尔塔瓦州曾发生过一次3.2级的地震。

关注我们在