法国和德国提出了保护欧盟2028–2034年的未来七年预算，以及针对乌克兰的资金支持，以应对法国总统玛丽娜·勒庞可能上台的情况——她曾承诺将巴黎对欧盟预算的净贡献削减一半，停止对基辅的财政支持，并可能拒绝批准预算协议。

据欧洲政界人士及一位接近该政客的消息人士向记者透露，法国政府提议在预算中追加350亿欧元农业补贴，此举旨在增加勒庞修改或废除该协议的难度， 而德国则提议将未来对乌克兰的资助直接写入欧盟预算立法，以防止任何成员国通过否决权阻挠该项资金。

欧盟领导人将于11月26日至27日在布鲁塞尔就预算提案展开首次讨论，希望在2026年底前达成协议，随后将与欧洲议会进行谈判并由各成员国完成批准程序。 不过，鉴于2月底议会休会，人们认为在2027年4月法国总统大选前完成批准程序的可能性不大。

不过，该媒体强调，为了实现其目标，勒庞不仅需要在总统大选中获胜，还必须确保其领导的“国民联盟”党在议会中占据多数席位。

来源：《金融时报》。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在比利时布鲁塞尔举行的欧盟峰会上，呼吁欧洲各国领导人于年底前就欧盟的七年期预算达成协议。 法国总统表示，1月之后将不再有达成协议的政治空间。

欧盟领导人预计将在12月17日至18日的峰会上，就向乌克兰提供450亿欧元的新贷款作出最终决定，并批准欧盟2028至2034年的多年期预算。

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