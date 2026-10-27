爱沙尼亚计划扩大政府在切断移动通信方面的权限

爱沙尼亚计划扩大政府机构在限制无线电和移动通信方面的职权。相关法案旨在简化应对无人机措施，并加强关键基础设施的保护。

爱沙尼亚议会经济事务委员会已将该法案提交全体会议审议。该文件提议修改现行规定，现行规定目前主要将通信限制的适用范围限定在特定区域或设施内。

委员会主席马雷克·雷纳斯解释称，现行法律未能完全应对当今的安全挑战。 扩大职权范围将有助于国家机关更有效地应对无人机威胁，并保护重要设施，特别是变电站、天然气基础设施和燃料储存库。

根据拟议的修订，相关机构为履行职责和防范威胁（无论威胁发生在何处），可在必要时限制无线电和移动通信。 同时，采取此类行动仍需持有由消费者权益保护与技术监督局颁发的频率许可证。

该法案还规定，在设备演习和测试期间可限制通信。这尤其涉及培养反无人机专业人员的教育机构，以及研发无人机和无线电电子压制设备的公司。

委员会同意将第1061 SE号法案提交至11月18日的议会全体会议。届时计划完成该法案的一读审议。

来源：Postimees

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