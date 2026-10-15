研究人员在伊拉克北部扎格罗斯山脉的沙尼达尔洞穴发现了一具约生活在7.5万年前的尼安德特人部分骨架。其左肩胛骨上保留了一个直径约15毫米的圆孔，表明存在深度刺伤。Channel NewsAsia援引路透社报道称。

疑似致命伤

这些被科学家命名为“沙尼达尔A”的遗骸，发现于约7.5米厚的岩石和沉积物层下。研究人员无法确定该个体的性别，其死亡时年龄估计为40多岁中期。

伤口的形状表明，它可能是由削尖的木制长矛造成，而非带有石质矛头的长矛。研究人员认为，长矛从上方沿向下的轨迹刺入：从前方穿入胸腔左侧，穿过身体并刺穿肩胛骨。他们认为，这导致了快速死亡。

剑桥大学考古学家格雷厄姆·巴克称，最可能的解释是人际暴力——发生在同一尼安德特人群体内部，或不同群体之间。研究人员认为，由智人发动袭击或意外受伤的说法可能性较低。

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较早创伤后获得照料的迹象

除肩胛骨、肋骨和几乎完整的右手外，团队还发现了属于沙尼达尔A的七颗牙齿。它们的状况表明，至少在死亡一年前，这名尼安德特人曾遭受面部重击：门牙被打碎或缺失，其中一颗裂开，其他牙齿发生移位。

该研究的主要作者、生物人类学家埃玛·波默罗伊指出，这种创伤必然会显著增加进食和饮水的困难。科学家推测，沙尼达尔A在恢复期间可能需要群体成员的帮助——包括食用捣碎的食物以及获得休息的机会。

沙尼达尔A是五名尼安德特人之一——包括四名成年人和一名婴儿——他们的遗体被仔细安放在洞穴内一根岩柱后方。研究结果发表在《Scientific Reports》期刊上。

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