伊朗以武装袭击罪名处决阿里-西纳·莫斯塔法法维——Euronews

伊朗处决了38岁的阿里-西纳·莫斯塔法法维，司法当局指控他在克尔曼对平民、义务兵和车辆发动武装袭击。Euronews报道。

司法当局的指控

据伊朗司法部门官方通讯社Mizan报道，莫斯塔法法维于3月24日在克尔曼的阿扎迪广场向平民开枪。该通讯社称，当时有一人和一名女孩受伤。

根据Mizan的说法，4月21日，他还向义务兵和过往车辆开枪，导致其他平民受伤。司法当局还指控他参加了2025年12月和2026年1月的抗议活动，并向伊朗境外的波斯语媒体传送视频。

Mizan报道称，缴获物品包括一支配有光学瞄准镜的Brno步枪、两支霰弹枪、246发弹药和30瓶燃烧混合物。司法当局声称，莫斯塔法法维是美以敌人的武装特工之一。

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囚犯的最后几天

莫斯塔法法维是来自克尔曼的音乐家和登山者，演奏塔尔琴。他被关押在克尔曼的沙哈布监狱，并在行刑前的最后几天被转入单独监禁。他的家人被传唤进行最后一次探视。

他依据“moharebeh”罪名被判刑，该词被译为“与上帝为敌”。根据伊朗法律，这一指控与危及他人生命、财产或名誉的武装行为有关。

伊朗末代国王之子礼萨·巴列维在社交平台X上表示，莫斯塔法法维是在据称通过酷刑取得的强迫供词后被定罪的。两天前，伊朗处决了25岁的奥马尔·多拉斯塔兰，司法当局称其为逊尼派武装组织“杰什·阿德尔”的成员。

国际特赦组织谴责伊朗在一周内处决五名男子，这些案件与1月抗议活动有关。该组织称，2025年伊朗至少处决了2159人。

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