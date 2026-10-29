France 24：约1万名美国人去年在爱尔兰定居

去年，约1万名美国公民在爱尔兰定居，近100名美国人以遭受政治、种族或性别迫害为由申请庇护。近年来，数万名美国人迁居该国，其中包括企业家、学术界人士、科学家和学生，France 24报道。

迁居原因

部分新来者表示，迁居是因为不同意美国总统唐纳德·特朗普的政策。都柏林三一学院博士生艾玛·亨斯利认为，美国已不再保障女性权利。

跨性别伴侣奥菲莉亚和扎赫拉讲述了对跨性别人士的歧视，她们认为这种歧视正变得越来越危险。丹尼尔·罗特曼在失去美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的工作后，从阿拉斯加搬到了科克郡。NOAA是美国负责海洋、渔业和气候政策的机构。France 24将此与美国政府效率部实施的预算削减联系起来，该部门曾由埃隆·马斯克领导。

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爱尔兰血统与美国联系

对一些美国人而言，迁居爱尔兰也与家庭出身有关。约十分之一的美国居民称自己有爱尔兰血统，其中包括在19世纪及之后因饥荒和困苦离开爱尔兰的祖先。France 24指出，申请爱尔兰护照的人数从未如此之高。

爱尔兰是华盛顿的长期盟友，并依赖美国投资来维持经济增长。France 24认为，来自美国的新来者涌入可能会使都柏林在与华盛顿关系中的外交平衡更加复杂。

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