意大利主厨娜迪娅·桑蒂尼去世，享年72岁。她是首位获得米其林三星的意大利女主厨。她与丈夫安东尼奥一道，将位于曼图亚省鲁纳泰的家族小餐馆Dal Pescatore打造为一家享誉国际的高级餐饮场所，ANSA English报道。

Dal Pescatore之路

娜迪娅·桑蒂尼，婚前姓卡瓦列雷，1954年7月19日出生于维琴察省圣彼得罗穆索利诺。她出于对丈夫安东尼奥的爱开始烹饪，并与婆婆布鲁娜一起学习，没有就读烹饪学校，也没有接受正式实习培训。

桑蒂尼将自己的风格称为“人文主义”料理。其基础是温暖、尊重食材以及对人的细致关怀。她于1982年获得第一颗米其林星，1988年获得第二颗，1996年获得第三颗。

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此后，Dal Pescatore从未失去三星地位。据该通讯社称，这是保持米其林指南最高评级时间最长的意大利餐厅。

荣誉与告别

2013年，桑蒂尼在The World's 50 Best Restaurants奖项中被评为全球最佳女主厨。她的儿子们继续经营家族事业：乔瓦尼担任主厨，阿尔贝托管理餐厅大厅。

桑蒂尼家人在社交媒体上表示，她在与疾病抗争12年后，在亲人的陪伴下去世。葬礼定于周三14时30分在坎内托苏洛廖举行，鲁纳泰就位于该地。伦巴第大区政府向她的丈夫安东尼奥和儿子们表示哀悼。

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