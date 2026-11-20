11月20日星期五，意大利爆发了一场针对生活成本上涨的全国性24小时大罢工。公共和私营部门的员工纷纷加入罢工行列，导致多家机构和交通系统的工作已出现中断。

作为此次行动的一部分，各行业员工暂停工作，抗议生活成本上涨。

此次24小时罢工由CGIL工会发起，将覆盖所有公私营部门员工：周五计划举行100场集会和游行，抗议生活成本高企以及医疗和教育领域的裁员。 学生也将加入工人行列，他们同样反对国防开支的增加。

这些活动已导致首都交通运行中断。罗马地铁C线已停运，A线和B线可能减少班次。地面交通也可能出现减班情况。

上午，罗马市中心计划举行三场游行。除CGIL工会从维托里奥·埃马努埃莱广场出发、行进至帝国广场大道的游行外，还计划举行两场学生游行： 分别在金字塔广场和罗马萨皮恩扎大学前的阿尔多·莫罗广场。此外，圣使徒广场和教育部门前还将举行两场示威活动。

在保障委员会介入后，航空、铁路客运以及铁路货运已被排除在此次罢工之外。不过，工会宣布的另一场铁路工人罢工将于周六21:00开始。

据安莎社报道。



CGIL工会确认11月20日将在意大利举行全国大罢工——ANSA English

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