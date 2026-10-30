10月30日，意大利数十座城市正在举行大规模抗议活动，这是基层工会USB发起的总罢工的一部分。抗议参与者反对生活成本上涨、战争、重新武装以及总理焦尔贾·梅洛尼政府的政策，ANSA English报道。

数千名工人、大学生和高中生，有些地方还有他们的父母，在罗马、米兰、那不勒斯、都灵、威尼斯、巴勒莫及其他城市参加游行。由于担心暴力事件再次发生，抗议活动在警方加强部署的情况下举行。

骚乱后的抗议活动

据该通讯社消息，10月17日至18日，米兰的抗议活动期间发生了有青年参与的骚乱和抢劫。上周六，都灵、罗马和博洛尼亚的抗议活动也演变为暴力事件。

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学生组织La Rete della Conoscenza、Link - Coordinamento Universitario和Unione degli Studenti表示，他们已加入抗议物价高涨以及战争和重新武装政策的工人队伍。

抗议参与者的声明

这些组织指出，抗议日恰逢地中海和欧洲40多个港口的港口工人举行国际动员。他们停止工作，以抗议武器贸易、基础设施军事化以及港口被卷入军事行动。

抗议参与者还指出，住房租金、公用事业费用和必需品价格正在上涨，而工资的购买力正在下降。在那不勒斯，人们焚烧了梅洛尼和高等教育部长安娜·玛丽亚·贝尔尼尼的画像；在帕多瓦，人们焚烧了教育部长朱塞佩·瓦尔迪塔拉的照片。作为抗议的一部分，两箱粪肥被卸在都灵市政厅大楼附近。

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