意大利表示，并未获知乌克兰在利比亚班加西开展的行动，也未就此与基辅方面进行协调。

意大利副总理兼外交部长安东尼奥·塔亚尼在评论乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基关于与国际伙伴协调行动的言论时，发表了上述声明。

塔亚尼强调，意大利方面未收到任何关于乌克兰在利比亚行动的通知，盟友们也未参与相关协调。据他称，乌克兰总统关于事先协调的说法与事实不符。

此前，泽连斯基曾表示，乌克兰不能对运输武器或构成威胁的俄罗斯船只置之不理。总统强调，乌克兰部队在国际水域或他国基础设施附近开展的行动，必须与合作伙伴进行协调。

来源：Sky TG24。

回顾此前，11月22日，俄罗斯“水星”号护卫舰在利比亚班加西港遭无人机击中后沉没。

此外，11月22日，在利比亚，一艘受制裁的补给货轮“阿斯卡隆”号（ASCALON）被海上无人机击中，该船当时正从加里宁格勒驶往班加西港，据信载有供 俄罗斯“非洲军团”的军事装备和技术。

袭击俄罗斯护卫舰 “水星”号，可能是从阿尔巴尼亚境内，或是从位于的黎波里、由民族团结政府控制的利比亚米苏拉塔和扎维耶海军基地发射的，法国《世界报》报道称。

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