据《金融时报》报道，由于市场担忧民主党在选举中获胜，美国国防类公司股价下跌

随着市场对民主党在美国国会中期选举中获胜的预期升温，美国主要国防企业的股价大幅下跌。 投资者担心，如果共和党失去对国会的控制权，唐纳德·特朗普政府将国防开支增加5000亿美元的计划可能会被重新审议或取消。

从7月初到10月中旬，追踪美国航空航天和国防行业走势的iShares US Aerospace and Defence交易所交易基金（ETF）下跌了16%。与此同时，标普500指数上涨了3.5%。

据预测市场平台Kalshi的数据，同期，民主党在11月大选后获得国会参众两院控制权的概率上升了20个百分点。

Vertical Research Partners公司国防问题分析师罗伯特·斯塔拉德指出，唐纳德·特朗普的政治前景以及共和党失去参议院控制权的可能性，与国防企业股价的走势密切相关。

“[美国总统唐纳德·]特朗普的政治命运以及共和党失去参议院控制权的可能性，几乎完全与国防类公司股价的走势一致，”罗伯特·斯塔拉德指出。

他补充道，传统上，美国的国防政策一直是两党达成共识的问题，但现任政府却将其变成了政治对抗的焦点。

预计民主党很有可能在众议院获得多数席位。与此同时，参议院的争夺将更加激烈：此次选举将改选国会参议院100个席位中的35个。

今年年初，投资者和国防工业高管们普遍持乐观态度。 唐纳德·特朗普提议将美国的年度国防开支从1万亿美元增加到1.5万亿美元，据他所说，这是为了打造一支“梦之军”。

对额外5000亿美元资金的预期推动了该行业的积极情绪。然而，随后局势发生了变化。

在与伊朗的战争背景下，美国国防部长皮特·哈格塞特与国会之间的关系恶化。民主党人也承诺将取消对国内项目资金的大幅削减。

通货膨胀和国债收益率的上升引发了额外担忧，这使得就增加军事开支达成两党共识变得更加困难。

华盛顿研究公司Capital Alpha Partners的管理合伙人拜伦·卡兰表示，今年年初，一些国防企业高管曾寄希望于共和党在为国防追加5000亿美元拨款的问题上提供支持。

然而，民主党人对部分国防资金通过国会拨付的方式感到不满。皮特·赫格塞特拒绝就与伊朗冲突相关的开支提供详细报告，这进一步激怒了立法者。

尽管全球国防开支持续增长，且乌克兰和中东地区的冲突仍在持续，但今年美国国防企业的表现仍逊于大盘。

战争支撑着对美国导弹系统及其他武器的需求。 与此同时，主要制造商已面临长达数年的生产延误，而美国及其盟国为补充弹药储备所做的努力，并未带来预期中的投资者兴趣增长。

在主要公司中，受冲击最大的是：

洛克希德·马丁（Lockheed Martin ）——作为“爱国者”（Patriot）导弹防御系统的主要承包商，其股价较3月初的高点已下跌超过20%。

诺斯罗普· 格鲁曼——股价下跌35%。

L3Harris——同期股价下跌36%。

由此可见，即使军火需求旺盛，也无法保证国防类公司的股价必然上涨。投资者不仅会考量订单情况，还会综合评估预算拨款前景、生产限制以及政治风险等因素。

拜伦·卡兰指出，增加库存已告急的导弹产量得到了两党的支持。与此同时，立法者可能会更审慎地审查昂贵军事平台的开支。

可能成为资金讨论焦点的项目包括F-35战斗机和“哨兵”洲际弹道导弹。

“我没听说有哪位民主党人呼吁大幅削减国防开支，但国防问题不能孤立看待，”卡兰解释道。

据他称，民主党人将力图增加其他领域的支出，因此国防预算很可能成为更广泛的国家支出谈判的一部分。

与此同时，Baron Capital的投资组合经理兰迪·格维茨曼认为，投资者对国会力量平衡可能发生变化的预期反应或许过于激烈。 据他观察，小型国防公司的股价受挫程度甚至比主要制造商的股票更为严重。

“这种‘误解’在于，认为‘如果民主党在中期选举中获胜，国防行业就会崩溃’。我确实不这么认为，”格维茨曼表示。

罗伯特·斯塔拉德还指出了与唐纳德·特朗普直接相关的大型项目所面临的风险。 其中包括所谓的“特朗普级”战列舰组成的“黄金舰队”以及“黄金穹顶”太空武器系统。

“凡是冠以‘特朗普’之名或含有‘黄金’一词的项目，都可能面临风险，”斯塔拉德表示。

尽管大盘整体下跌，但本周几家美国领先国防制造商的股价开始回升。投资者正期待下周发布的第三季度财报。

在市场对人工智能基础设施过度支出的担忧背景下，资本从科技公司向国防行业重新配置，为该行业提供了额外支撑。

分析师强调，无论美国预算谈判结果如何，地缘政治动荡都将继续支撑对美国军火的需求。

坎托·菲茨杰拉德投资银行认为，主要国防公司可能从长期冲突中获益，这些冲突削弱了美国的威慑能力，并增加了更大规模全球对抗的风险。

因此，美国国防公司股票的未来走势不仅取决于中期选举的结果，还取决于军事预算的决策、生产状况以及国际冲突的发展态势。

《金融时报》对此进行了报道。

在美国，无党派选举预测机构“萨巴托的水晶球”（Sabato’s Crystal Ball）在中期选举前两周，将28个众议院选区的预测结果调整为有利于民主党。 根据该预测机构的新排名，即使在那些被评估为候选人胜算大致相当的选区未能获胜，民主党仍拥有超过赢得多数所需的218个席位。

纽约前市长迈克尔·布隆伯格在9月和10月花费了8000万美元，用于支持美国民主党候选人，以备11月的中期选举。 这笔资金用于支持民主党夺回众议院控制权的努力。

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