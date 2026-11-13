匈牙利中央调查检察院收到了一份针对彼得·马扎尔的控告，涉及其被指控在与前妻、前司法部长尤迪特·瓦尔加的关系中实施敲诈和暴力。Polsat News报道称，消息援引匈牙利媒体。

向检察机关提出控告

该控告由匈牙利议会前议员、Fidesz党成员伊洛娜·埃凯什提出。据消息来源称，由Fidesz创立的法律援助组织Védvonal负责人尤迪特·丘内·贝尔塔兰向MTI通讯社表示，马扎尔被指控在关系中实施敲诈和暴力。

据hvg.hu报道，该控告基于瓦尔加本周在议会调查委员会前作出的陈述。埃凯什要求启动审前调查。据消息来源称，她还收到了文件和一段标注为2023年1月的录音。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于录音和施压的说法

控告称，马扎尔于2023年1月在两人共同住所内涉嫌在瓦尔加不知情的情况下录下她的谈话。根据控告提出者的说法，这名政治人物后来涉嫌利用该录音敲诈其前妻，其中包括在离婚诉讼期间。

控告还称，瓦尔加在压力下涉嫌推迟离婚，并同意了对自己不利的条件，导致经济损失。提出控告者声称，长期施压导致了婚姻中的心理恐怖和控制。

在议会委员会听证期间，瓦尔加多次提及她与马扎尔的婚姻。据Polsat News报道，她表示，Tisza党的政治人士也将不得不面对她所称的彼得·马扎尔的地狱。消息来源未报道已启动调查，或马扎尔的罪责已被认定。

关注我们在