在美国，参议员罗恩·怀登和伯尼·桑德斯致信10家大型保险公司，就其参与终止约76万名《平价医疗法案》（ACA）市场参保者医疗保险覆盖一事提出质询。The Hill报道。

致保险公司的信函

这些信函于周一寄给了10家最大ACA保险公司的首席执行官，其中包括信诺和联合健康保险。另有11名民主党参议员也在信上签名。

怀登和桑德斯质疑这些公司在打击所谓欺诈的行动中与总统唐纳德·特朗普政府的合作。参议员们表示，保险公司加入这一程序时，既未要求澄清CMS官员所依据的具体权限，也未代表客户向国会提出申诉。

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批评核查标准

参议员们表示，政府的行动基于一些分析，这些分析将零保费计划和没有保险理赔申请的参保者与可能的欺诈联系起来。怀登和桑德斯称这些分析带有党派色彩且已被证伪。

参议员们称，保险公司向参保者发送了未经请求的信息，并在一些情况下要求他们确认社会保障号码。未作回应的人被视为涉嫌参与欺诈，随后其保险覆盖被终止。

信中还提出，为何保险公司几乎一致没有在2026年公开登记期前通知参保者保费将大幅上涨。参议员们称，这些公司此前将此解释为新型客户联络方式的复杂性和成本，以及最终确定保费的延迟。但他们表示，在共和党人提出要求后的数周内，甚至数天内，用于核查参保者的信息便已启动。

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