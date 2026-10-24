瓦尔扎瓦被警方拦下后计划放弃议员豁免权——Interia Sport

在波兰塔尔努夫，公民联盟议员罗伯特·瓦尔扎瓦因骑自行车未开照明灯而被警方拦下，他计划放弃议员豁免权。据Interia Sport报道，在检查期间，他出示了议员证件，并表示应适用为议员规定的程序。

塔尔努夫警方发言人约安娜·迪赫通在接受Radio Kraków采访时表示，检查期间，警方从该男子身上闻到了酒味。她称，执法人员记录了这起事件，但未进行酒精含量检测，因为此事涉及的是违法行为，而非犯罪。

议员的立场

瓦尔扎瓦随后向TVN24记者证实了警方检查及出示议员证件一事。被问及是否受到酒精影响时，这名议员没有直接回答，并表示将解释情况。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

公民联盟议会党团发言人多罗塔·沃博达告诉TVN24，瓦尔扎瓦打算放弃豁免权，以便为骑车未开照明灯承担责任。她表示，这名议员否认自己受到酒精影响。

体育生涯

罗伯特·瓦尔扎瓦此前从事高速摩托车赛，并在其职业生涯的大部分时间代表塔尔努夫尤尼亚队。他与俱乐部一起两次获得波兰团体冠军，分别是在2004年和2005年。他于2006年结束体育生涯。2011年，他首次当选议员，并在2023年选举后再次获得议员席位。

关注我们在