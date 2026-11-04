慕尼黑路德维希-马克西米利安大学的研究人员推测，在进行高强度脑力活动后，由于前额叶皮层中谷氨酸的积累，人的动力可能会下降。

该实验共有31名志愿者参与。他们进行了记忆测试，研究人员将真实脑电刺激的结果与安慰剂刺激的结果进行了比较。 通过磁共振光谱学测量了组织化学成分的变化。

结果表明，电刺激不仅提高了该脑区的活跃度并改善了测试成绩，同时也导致谷氨酸水平上升。

实验结束后，谷氨酸浓度较高的参与者更倾向于选择奖励较少但难度较低的任务，而非难度更高但报酬更丰厚的任务。研究人员认为，这可能表明谷氨酸积累与动机疲劳之间存在关联。

该研究成果发表于《美国国家科学院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）。科学家推测，谷氨酸代谢未来可能成为研究病理性疲劳及寻找治疗方法的重要指标。

来源：《美国国家科学院院刊》。

圣路易斯华盛顿大学医学院的研究人员发现，多年来被认为是人类肠道疾病潜在病原体的皮科博尔纳病毒，实际上感染的是肠道中的细菌。

由挪威奥斯陆大学和奥斯陆大学医院的研究人员领导的国际科学家团队，发现了127个人类DNA片段，这些片段与阿尔茨海默病发病风险相关。 其中48个基因片段此前从未在此类研究中被描述过。

对远古人类化石遗骸的分析帮助科学家们还原了丹尼索瓦人的外貌，并确定了他们的栖息地。

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