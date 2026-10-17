英国和德国在伦敦举行的部长级装备与能力合作小组（MECC）会议上讨论了联合防务项目以及加强工业伙伴关系。此次在兰开斯特宫举行的会议由英国国防战备与工业大臣卢克·波拉德主持，德国则由负责军备与创新事务的国务秘书延斯·普勒特纳代表出席。

联合项目与技术

两国高级官员、军事领导人和国防工业代表参加了会议。根据英国国防部的消息，与会者评估了联合防务能力建设项目的进展，并确定了进一步合作的工业优先事项。

讨论的关键倡议之一是“深度精确打击”计划。该计划 предусматривает联合开发远程打击能力。英国部门指出，这项倡议反映了两国弥补关键能力缺口并加强北约威慑的意愿。

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合作框架

会谈以2024年10月签署的《三一宫协议》为基础。该协议规定在空中、陆地、海上、网络和太空领域开展双边合作，并在更广泛的《肯辛顿条约》框架内实施；该条约于2025年7月缔结，是英德关系的战略框架。

会议结束后，波拉德和普勒特纳参加了在德国驻伦敦大使馆举行的小组讨论。德国国防技术公司Hypersonica的联合创始人兼首席执行官菲利普·科特博士，以及劳斯莱斯业务发展与未来项目总监亚历克斯·齐诺也参加了讨论。与会者讨论了国防工业的进展以及深化合作的务实优先事项。

MECC是欧盟—英国峰会前更广泛英德互动计划的一部分。

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