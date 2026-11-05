美国副总统杰·迪·文斯正试图争取那些对唐纳德·特朗普的政策感到失望、但同时并未放弃“让美国再次伟大”（MAGA）运动理念的共和党人的支持。

据消息人士透露，文斯计划在2028年总统大选前夕组建一个新的政治联盟。 这将是一个“新右翼”联盟，成员将包括那些支持“让美国再次伟大”（MAGA）运动最初原则——“美国优先”的共和党人。

该政治阵营的核心诉求包括：拒绝美国干涉海外冲突、降低生活成本以及加强对美国边境的管控。

部分选民对唐纳德·特朗普的外交政策感到不满。特别是，他们认为美国总统在国际事务上与以色列的关系过于密切。

一些右翼人士将与伊朗的战争直接归因于以色列在中东的影响力，以及特朗普与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的个人关系。

与此同时，消息人士强调，文斯并不打算与特朗普保持距离，也不打算与其断绝政治联系。

他的任务是争取那些继续支持现任总统、但不同意其外交政策路线并因此感到被背叛的共和党人。

“文斯是我们的候选人，”这位政府官员以此向这部分选民传达了副总统的主要信号。

福克斯新闻数字版对此进行了报道。

此前，美国副总统杰·迪·文斯就共和党在国会中期选举中遭遇的大规模失利发表了评论。他将失败的主要原因归咎于与伊朗的战争。

值得一提的是，乌克兰裔的弗吉尼亚州第7选区美国众议员叶夫根·温德曼成功连任国会席位。他在选举中以压倒性优势击败了共和党候选人道格·A·奥利凡特。

民主党在此次中期选举中赢得了足够的席位，从而控制了美国众议院和参议院。 中国社交媒体用户对这一结果反应不一：一部分人批评美国政治体制，另一些人则讨论唐纳德·特朗普总统今后的政治影响力可能会如何影响北京的利益。

据Decision Desk HQ的预测，在美国蒙大拿州第1选区众议院席位的竞选中，民主党人萨姆·福尔斯塔格胜出。在争夺该空缺席位的角逐中，他领先于共和党候选人亚伦·弗林特。

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