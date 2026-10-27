万斯称埃尔-赛义德可能领导底特律骚乱——《卫报》

美国副总统J.D.万斯在密歇根州豪厄尔的一场竞选活动上表示，民主党参议员候选人阿卜杜勒·埃尔-赛义德据称可能领导并支持底特律或纽约骚乱的参与者。《卫报》报道。

万斯在密歇根州的言论

万斯试图将埃尔-赛义德的政治观点与巴黎的左翼抗议活动联系起来。据该报报道，这些抗议导致数千人被拘留。这位副总统将抗议者描述为戴着面具的人群，并称其中有来自其他国家的人。他还强调了这名民主党候选人与左翼政治评论员哈桑·派克的联系。

万斯称，法国发生的事件据称展现了仇恨、忘恩负义以及毁灭而非创造的欲望。他声称，这些特质似乎已经“腐蚀”了埃尔-赛义德。唐纳德·特朗普及其盟友将法国示威活动描述为移民危险和西方文明衰落的证据，尽管抗议是因学校状况和生活成本上涨而开始的。

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埃尔-赛义德及民主党人的回应

埃尔-赛义德若获胜，可能成为美国参议院首位穆斯林议员；他此前已经遭到特朗普的攻击。总统称他为“圣战分子”，指控他支持恐怖分子，并多次使用他的中间名穆罕默德。

埃尔-赛义德本人在一场集会上表示，对手试图通过提及他的名字和信仰，转移选民对燃油和食品价格以及就医渠道问题的注意力。他此前回应万斯关于“可怕邪恶”的言论时说，真正的邪恶是剥夺人们获得医疗服务和负担得起食品的机会。

该报援引的研究人员认为，这场中期选举竞选伴随着自9·11恐袭后以来美国政治中最集中的伊斯兰恐惧主义言论浪潮。民主党参议员克里斯·墨菲称，这类言论是一场旨在将美国穆斯林作为公民和人予以去合法化的协调行动。

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