阿根廷最高法院暂时恢复了对外国人拥有农业用地的限制，暂停执行总统哈维尔·米莱通过紧急法令70/2023废除土地法的决定。该裁决于周五在一项单独诉讼中作出，《布宜诺斯艾利斯时报》报道。

恢复2011年的限制

2011年通过的第26.737号法律规定，外国人拥有的农村土地比例在全国范围内不得超过15%。省级和市级层面也实施了单独的限制措施。米莱于2023年上台后，通过紧急法令第154条废除了这些规定。

目前，法院已暂停该条款的效力，等待对案件的进一步审理。实际上，这意味着在诉讼期间恢复2011年法律确立的法律制度。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

环境与原住民诉讼

这起新诉讼由环保协会Árbol de Pie、两个原住民社区以及前里奥内格罗省立法者玛丽亚·马格达莱娜·奥达尔达提起。原告援引保护环境和原住民权利的必要性。

法院指出，该案涉及防止环境损害的问题，并以确保有效司法保护和避免不可弥补损害的必要性为由，说明了采取临时措施的理由。同时，该裁决并不意味着法院最终支持原告的论点：下级法院必须确定他们是否具备起诉资格，并审理有关临时保护措施的申请。

此前的争议

十天前，最高法院恢复了米莱法令的效力，因1982年马尔维纳斯群岛战争退伍军人协会不具备适当的原告资格而驳回了其诉讼。根据CONICET和布宜诺斯艾利斯大学土地观测站2025年的报告，外国人拥有约5%的阿根廷领土，而在一些地区，这一比例已超过法律规定的15%上限。

关注我们在