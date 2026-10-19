10月15日，印度最高法院要求该国选举委员会回应有关在修订选民名单期间大量有投票资格的公民被排除在外的指控。《日本时报》在新德里发生抗议活动、印度总理纳伦德拉·莫迪的反对者要求首席选举专员吉亚内什·库马尔辞职的背景下报道了此事。

批评人士称，每20年进行一次的选民登记册更新，可能会不公平地剥夺数百万选民的投票权，并损害反对派。与此同时，该报指出，这些说法的证据仍不明确。Indian Express的一篇报道进一步引起了对该情况的关注：据其报道，库马尔没有考虑另外两名选举委员会成员对该程序提出的异议。

首都的抗议和拘留

印度政府以大规模拘留、逮捕Cockroach Janta Party（CJP）领导人以及在首都实施部分限制措施，回应新一波抗议。新德里市中心地区在一个多星期内一直处于加强警戒状态，并限制举行公开集会。周末期间，靠近最繁忙商业区之一的部分道路重新开放，但路障和数千名安全人员仍留在城内。

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CJP创始人阿比吉特·迪普克对ANI表示，对该组织两名领导人的长期拘留是一次恐吓企图。他说：“然而，我们不会被吓倒，也不会退缩。”

当局的回应和程序调整

执政的印度人民党多次支持选举委员会和对登记册的修订。根据官方说法，该程序旨在从名单中删除已故人员、重复登记以及没有投票资格的人。国防部长拉杰纳特·辛格指责抗议者利用青年人进行“混乱政治”，并称他们的目标据称并非选举改革。

选举委员会近期宣布了多项程序调整：同意公布会议纪要，放宽部分选民核验要求，延长在德里和马哈拉施特拉邦对被排除决定提出申诉的期限，并成立小组审查登记软件。在此前修订中被排除的人员可以申请恢复列入名单。最高法院此前已允许继续修订登记册。

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