挪威最高法院裁定，当局关于在北海三处油气田——Yggdrasil、Tyrving和Breidablikk——开采石油和天然气的决定违反法律。据RMF24报道，诉讼由绿色和平组织和环保组织Natur og Ungdom提起。

气候影响评估

法院支持了对挪威当局决定提出质疑的环保人士的立场。法官认为，在作出决定前，未对计划项目的气候影响进行适当评估。尤其是，相关文件没有分析燃烧开采出的石油和天然气所产生的总排放量。

挪威当局必须重新审理此案，并进行新的环境影响评估。国家代表弗雷德里克·塞耶斯泰德表示，法院没有禁止公司继续经营，因为它们并非诉讼当事方。他称，该裁决并不意味着许可证自动失效。

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Orlen在两处油田的持股

在受该裁决影响的油气田中持有许可证的公司包括波兰Orlen。在2024年开始开采的Tyrving，Orlen持有11.9%的股份。该公司还持有Yggdrasil项目12%的股份，该项目计划于2027年开始运营。

绿色和平挪威代表哈尔迪斯·蒂耶尔德弗拉特·赫勒表示，法院裁决意味着许可证不合法，且特许经营者没有有效许可证。2026年8月，Orlen副总裁维斯瓦夫·普鲁加尔表示，公司计划将其在挪威大陆架的天然气产量增加一倍。

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