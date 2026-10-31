美国最高法院允许各州使用SAVE数据库——France 24

美国最高法院于9月解除了一项禁令，允许各州使用联邦SAVE数据库核查人们是否有投票资格。Systematic Alien Verification for Entitlements系统最初用于核查领取政府福利的资格，在扩展后，各州获得了使用该系统比对选民登记册的机会。据France 24报道，至少25个州加入了这项自愿计划，该数据库已核查6700万份登记记录。

6月，一家地区法院因担忧隐私问题，以及可能将数千名拥有投票资格的选民从名册中剔除，而阻止了该系统。该数据库使用历史移民数据，因此对于之后获得美国公民身份的人，其信息可能已经过时。根据美联社的数据，在得克萨斯州特拉维斯县，被系统标记为非公民的97人中，10%，也可能高达21%，实际上拥有US nationals身份。

SAVE Act法案

唐纳德·特朗普总统的政府也支持《保障美国选民资格法案》（Safeguard American Voter Eligibility Act），即SAVE Act。该法案要求选民参加选举时提供美国公民身份的书面证明。众议院于2月批准了该法案，但其在参议院未获得足够支持。特朗普的盟友正试图通过预算协调程序推动该文件。

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可接受的文件包括有效的美国护照、军人证件、注明美国出生地的州政府签发带照片身份证件，或出生证明——前提是姓名与现用姓名完全一致。美国没有全国统一的身份证，而没有出生地信息的驾驶执照将不足以满足要求。Campaign Legal Center估计，超过2100万美国人，即接近投票年龄人口的10%，无法获得公民身份的书面证明。

诉讼与邮寄投票

美国司法部向几乎所有州提出要求，提供选民登记册的完整副本。为获取此类名单，至少对30个州和哥伦比亚特区提起了诉讼，但其中26起后来被撤销。至少16个州已交出或承诺交出其登记册。

3月，特朗普签署了一项关于美国邮政署USPS新规的行政命令，涉及选民数据和选票信封。最高法院于9月阻止了这些变更，政府对该决定提出上诉。根据MIT Election Data & Science Lab的数据，2024年有37%的民主党人和24%的共和党人通过邮寄投票。

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