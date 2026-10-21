在美国，最高法院支持总统唐纳德·特朗普政府终止约35万名海地人临时保护身份（TPS）的决定。据BBC News报道，这一决定尤其影响了俄亥俄州斯普林菲尔德市的海地社区，过去五年间约有2万名来自海地的人在那里定居。

TPS赋予经审查的申请人暂时在美国居住和工作的权利。特朗普政府于2025年6月首次宣布取消海地人的这一身份，随后发生的法律争议上诉至最高法院。据该媒体报道，该政府总体上终止了来自13个国家的逾100万名移民的TPS，导致许多人失去合法身份。

对斯普林菲尔德社区的影响

20岁的皮埃尔·达马斯·贝尔于2024年来到斯普林菲尔德，以逃离海地的政治不稳定和帮派暴力。一位家庭朋友表示，他拥有TPS、以优异成绩学习、参加体育活动，并且是美国武装部队未来军官培养学校项目的一名学员。

贝尔被传唤至美国移民和海关执法局办公室，工作人员为他佩戴了用于追踪面临被驱逐出境移民的电子脚环。8月31日，他在斯普林菲尔德附近走上车行道后死亡。其家人将他的死亡与佩戴脚环所带来的精神压力联系起来。美国国土安全部没有回应BBC就此案提出的问询，而ICE此前曾否认应对贝尔之死负责的说法。

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围绕驱逐出境的争议

特朗普总统在扬斯敦的一场集会上表示，斯普林菲尔德的海地人正被“带走”，而该市据称正被“归还”其社区。此前，他曾散布虚假说法，称斯普林菲尔德的海地移民在吃宠物。

部分城市居民支持驱逐行动，理由是移民人数快速增长。一些居民还认为，海地社区到来后道路交通事故增多。与此同时，当地商店老板帕舒尔·卡斯特利表示，由于顾客不足，他无法采购新商品。

特朗普政府表示，为了美国人的安全，正在该市开展执法行动，并称海地足够安全，人们可以返回。与此同时，美国国务院将海地列为最高的第四级危险等级，并建议不要前往该国旅行。

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