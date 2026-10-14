美国最高法院第二次在中期选举前有关电视政治广告费用的诉讼争议中支持共和党人。大法官认为，不宜要求美国联邦通信委员会（FCC）加快完成对民主党就新广告费率政策提出的申诉的审查。

据The Hill报道，尽管索尼娅·索托马约尔大法官和凯坦吉·布朗·杰克逊大法官公开提出异议，该决定仍获通过。两位法院自由派人士均未解释其不同意的原因。

优惠费率之争

民主党人正在质疑一项政策，该政策不仅让候选人，也让政党委员会和联合筹款委员会能够获得更低的电视广告费率。优惠费率适用于两党，但这一决定主要有利于共和党委员会，因为它们在本轮选举周期中拥有资金优势。

争议涉及一项长期存在的联邦法律，该法律要求广播电视台在大选前60天内向竞选活动提供最低可用广告费率。各方并不质疑候选人获得此类折扣的权利。特朗普政府坚持认为，该规则同样适用于政党和联合筹款委员会。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

上诉法院立场后的裁决

在下级法院裁定FCC必须更快审查民主党人的申诉后，特朗普政府和共和党向最高法院提出申请。美国第四巡回上诉法院以两票对一票的多数作出该裁决，并为委员会设定了10月9日的截止日期。

首席大法官约翰·罗伯茨此前已暂时叫停该截止日期，等待最高法院作出决定。法院在裁定中指出，为满足这一要求，FCC将不得不调整当前审查程序的优先事项，并在极其紧迫的期限内准备最终决定。

上个月，最高法院已经审理过此案，并裁定民主党人过早诉诸法院，因为他们本应等待FCC就其申诉作出决定。

关注我们在