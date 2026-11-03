美国最高法院驳回了总统唐纳德·特朗普政府要求停止清点加州逾2万张邮寄选票的请求。美国司法部要求法院临时命令该州，在核查选民身份之前，不要将该部门认为可疑的选票与其他选票混在一起。正如德国之声报道，法院在该动议提交数小时后将其驳回。

针对加州的诉讼

特朗普政府声称，其掌握了一份加州选民登记册中超过2万人的名单，这些人据称并非美国公民。这份名单由美国国土安全部编制。10月中旬，联邦政府已根据这些说法提起诉讼，但加州一家联邦地区法院驳回了该诉讼。

洛杉矶联邦地区法院法官戴维·卡特表示，将这类选票单独分出可能会在选举过程中引发混乱，并削弱选民的信任。他还警告称，行政部门不能基于未经证实的指控贬低选票价值或使选举面临风险。

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对名单的疑问

加州当局反驳了联邦政府的指控，并表示识别可能非美国公民的方法可能存在错误。上周，另一名联邦法官命令司法部将该名单交给一个与移民合作的维权组织，以及一个设在加州大学洛杉矶分校的投票权保护组织。

根据附于法庭文件的一项分析，名单上的数千名美国公民在没有明确理由的情况下被标记为没有投票资格的人。卡特指出，在其他州，近期被认定为非公民的人多次被发现是已归化的美国公民。加州提前投票持续了数周，在向最高法院提出请求时，已有数十万张选票被处理。

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