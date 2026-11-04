2026年美国大选：民主党赢得国会控制权，特朗普承认败选

美国民主党在11月3日的中期选举中取得了重大胜利，巩固了其在国会参众两院的地位。 在选民对经济形势和与伊朗的战争感到不满的背景下，此次投票结果对唐纳德·特朗普总统来说是一个沉重打击。

在全国范围内，民主党候选人甚至在共和党的传统票仓也取得了胜利。 据初步预测，民主党将在参议院至少赢得七个席位，并在众议院的多个选区获胜——这些选区在2024年曾被共和党稳稳拿下。

多家美国媒体预测民主党将在众议院获胜。与此同时，Decision Desk HQ预测该党还将掌控参议院。

此次选举结果可能成为唐纳德·特朗普重返白宫后，其在华盛顿权力面临的首次重大制约。民主党利用了选民对生活成本上涨和经济问题的不满情绪。

据彭博社指出，“新一届国会无疑将对特朗普及其政府、商业活动的行为展开调查，并阻碍其立法议程的推进”。

在竞选期间，共和党候选人试图与总统保持距离，因为在投票前几周，特朗普的支持率已跌至历史最低点。与此同时，特朗普呼吁支持者投票时，要仿佛他本人仍在参选一般。

据预测，民主党将在缅因州、堪萨斯州、得克萨斯州、南卡罗来纳州、北卡罗来纳州、爱荷华州和俄亥俄州赢得参议院席位。要获得参议院控制权，他们还需要再赢得四个席位。 截至发稿时，民主党正在捍卫其席位的密歇根州尚未公布投票结果。

在众议院席位的争夺中，民主党在印第安纳州、爱荷华州、弗吉尼亚州、得克萨斯州、内布拉斯加州、新泽西州、宾夕法尼亚州等州获胜。

据NBC新闻估计，民主党可能在众议院获得255个席位，而共和党则为180个。

共和党选情受挫的程度还体现在该党众议院竞选总部主席理查德·哈德森预计将落败——据NBC新闻估计，他将在北卡罗来纳州失去席位。

在得克萨斯州，据预测，民主党人詹姆斯·塔拉里科将在一场激烈的参议院席位争夺战中击败共和党人肯·帕克斯顿。这可能使他成为近三十年来首位赢得州级选举的民主党人。

美联社还预测亚当·汉密尔顿将在堪萨斯州获胜。如果这一结果得到确认，这将是自1932年以来，民主党人首次赢得该州的参议院席位。

民主党还在传统上属于共和党的南卡罗来纳州再下一城。安妮·安德鲁斯击败了达琳·格雷厄姆——已故参议员林赛·格雷厄姆的妹妹。

众议院控制权的更迭将于1月3日生效，这将使唐纳德·特朗普无法仅凭共和党支持就通过法案。不过，正如彭博社所指出的，这并不一定意味着立法工作会显著活跃起来。

总统今后仍可在贸易、外交政策和移民等领域行使行政权力。

在选举结果公布后接受福克斯新闻采访时，特朗普表示，与伊朗战争引发的物价上涨“部分”导致了共和党的败选。与此同时，他为发动战争的决定进行了辩护，并表示不打算调整内阁成员。

“祝贺民主党人。他们干得不错。他们为此等待了11年，终于如愿以偿。但我并不认为这是对我的打击，”特朗普说道。

美国总统与内阁成员及顾问们一同在白宫东厅关注了投票结果。他还表示将“接受”大选结果。

与此同时，彭博社指出，在投票前，特朗普曾毫无根据地质疑可能存在大规模舞弊。

大选结果以及华盛顿政治对峙的前景导致标普500指数期货下跌1.4%。 由于对美国政府未来政策的不确定性，投资者开始抛售高风险资产。

受市场担忧影响，股价同样出现下跌，市场担心民主党在国会影响力增强将导致对快速增长行业的监管更加严格，特别是与人工智能发展相关的企业。

与此同时，美国国债因市场预期政治僵局可能限制额外预算支出的通过而获得支撑。债券收益率的下降也加剧了美元的承压。

尽管共和党在竞选资金方面拥有显著优势，但民主党仍成功赢得了选民的支持。此外，几个由共和党主导的州试图通过调整选区边界来巩固该党候选人的地位，这一举措也对选举结果产生了影响。

民主党也采取了类似举措，但据彭博社评估，最终的选区划分格局仍对共和党更为有利。

彭博社报道称。

民主党在此次中期选举中赢得了足够的席位，从而控制了美国众议院和参议院。 中国社交媒体用户对这一结果反应不一：一部分人批评美国政治体制，另一些人则讨论唐纳德·特朗普总统今后的政治影响力将如何影响北京的利益。

据Decision Desk HQ预测，在美国蒙大拿州第1选区众议院席位的竞选中，民主党人萨姆·福尔斯塔格胜出。在争夺该空缺席位的角逐中，他领先于共和党候选人亚伦·弗林特。

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