2026年美国大选：首批结果将于基辅时间凌晨过后公布

美国中期选举的首批结果将于11月4日基辅时间凌晨1点开始陆续公布。印第安纳州和肯塔基州的投票将率先结束，随后几小时内，其他各州的投票站也将陆续关闭。 该国大部分地区的投票将在04:00前结束，最后关闭投票站的是阿拉斯加州——时间为基辅时间08:00。

首批选举结果将于基辅时间11月4日凌晨1:00开始陆续公布。届时，印第安纳州和肯塔基州的投票站将关闭。凌晨2:00，其他多个州的投票也将结束。 随着更多投票站关闭，计票结果将在03:00后开始密集涌现。

截至基辅时间04:00，美国大多数州的投票将结束。 与此同时，计票和结果公布工作将在此之后继续进行。最后结束投票的是阿拉斯加州，其投票站将于基辅时间11月4日上午08:00关闭。《纽约时报》对此进行了报道。

与美国总统唐纳德·特朗普有关联的政治组织在2026年中期选举中至少花费了3.84亿美元。 其中约3.74亿美元来自支持特朗普和共和党的政治行动超级委员会。另有1050万美元由一家与总统有关联的非营利组织拨付。

缅因州预计此次美国国会中期选举的投票率将创下历史新高。据州务卿谢妮·贝洛斯称，65%至70%的合格选民可能会参与投票。 超过三分之一的登记选民已经利用了提前投票的机会。

在美国，截至中期选举日之前投出的选票数量，已超过2022年提前投票的总数。 据最新统计，已有超过5850万美国人提前投出了选票。而且这还不是最终数字：部分州的统计数据尚不完整，部分邮寄选票仍在陆续送达。

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