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2026年美国大选：首批结果将于基辅时间凌晨过后公布

UA.NEWS 03 十一月 2026 22:44
2026年美国大选：首批结果将于基辅时间凌晨过后公布

美国中期选举的首批结果将于11月4日基辅时间凌晨1点开始陆续公布。印第安纳州和肯塔基州的投票率先结束，随后几小时内，其他各州的投票站也将陆续关闭。 该国大部分地区的投票将在04:00前结束，最后关闭投票站的是阿拉斯加州——时间为基辅时间08:00。

 

首批选举结果将于基辅时间11月4日凌晨1:00开始陆续公布。届时，印第安纳州和肯塔基州的投票站将关闭。凌晨2:00，其他多个州的投票也将结束。 随着更多投票站关闭，计票结果将在03:00后开始密集涌现。

A series of U.S. maps in a grid showing when states will close their polls between 6 p.m. and 1 a.m Eastern. Polls in Indiana and Kentucky are the first to start closing at 6 p.m. Polls are closed in most states by 9 p.m. Between 10 p.m. and midnight, the remaining states on the west coast and Hawaii will close their polls. The last map also shows Alaska as the final state to close all its polls at 1 a.m. Eastern.

 

截至基辅时间04:00，美国大多数州的投票将结束。 与此同时，计票和结果公布工作将在此之后继续进行。最后结束投票的是阿拉斯加州，其投票站将于基辅时间11月4日上午08:00关闭。《纽约时报》对此进行了报道

与美国总统唐纳德·特朗普有关联的政治组织在2026年中期选举中至少花费了3.84亿美元。 其中约3.74亿美元来自支持特朗普和共和党的政治行动超级委员会。另有1050万美元由一家与总统有关联的非营利组织拨付。

缅因州预计此次美国国会中期选举的投票率将创下历史新高。据州务卿谢妮·贝洛斯称，65%至70%的合格选民可能会参与投票。 超过三分之一的登记选民已经利用了提前投票的机会。

在美国，截至中期选举日之前投出的选票数量，已超过2022年提前投票的总数。 据最新统计，已有超过5850万美国人提前投出了选票。而且这还不是最终数字：部分州的统计数据尚不完整，部分邮寄选票仍在陆续送达。

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