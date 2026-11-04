在美国，民主党支持者们开始庆祝2026年11月3日举行的中期选举结果。 随着民主党候选人取得胜利的消息传出，美国民众纷纷聚集在庆祝活动现场，期待华盛顿的政治格局可能发生变化。

竞争激烈的各州的投票结果尤其引人关注，在那里，民主党和共和党的候选人正为参议院和众议院的席位展开角逐。 正是这些选战的结果，将决定未来两年内哪一政治势力将掌控美国国会。

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对于民主党支持者而言，此次选举成为在唐纳德·特朗普担任总统两年后改变联邦政府权力格局的契机。如果共和党失去国会多数席位，白宫的立法倡议将面临重大阻碍。

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与此同时，必须区分初步计票结果、各选区胜选预测以及国会席位的最终分配。民主党支持者正在庆祝这一事实，并不意味着该党在参众两院获胜已得到官方确认。

美国民主党在11月3日的期中选举中取得了重大胜利，巩固了其在国会参众两院的地位。 在选民对经济形势和伊朗战争感到不满的背景下，此次投票结果对唐纳德·特朗普总统构成了沉重打击。

民主党在此次中期选举中赢得了足够的席位，从而控制了美国众议院和参议院。 中国社交媒体用户对这一结果反应不一：一部分人批评美国政治体制，另一些人则讨论唐纳德·特朗普总统今后的政治影响力可能会如何影响北京的利益。

据Decision Desk HQ的预测，民主党人萨姆·福尔斯塔格在美国蒙大拿州第1选区众议院选举中胜出。在争夺该空缺席位的角逐中，他领先于共和党候选人亚伦·弗林特。

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