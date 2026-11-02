2026年美国大选：特朗普正制定计划，以防民主党获胜时绕过国会治理美国

美国总统唐纳德·特朗普的团队正在制定一项行动计划，以应对民主党在11月3日中期选举中获胜的情况。该计划旨在绕过国会来治理国家。

据白宫一名发言人和两名消息人士透露，特朗普政府在过去几个月里一直在为国会可能落入民主党掌控做准备，制定了通过行政权力继续推进其政策纲领主要内容的计划。 与此同时，该团队也在为针对其政府的调查做准备。

据路透社报道，自4月以来，高级官员一直与白宫法律顾问办公室合作，梳理特朗普在移民、关税、住房成本和联邦支出等领域，无需国会批准即可实施的行政措施。

一位消息人士透露，白宫顾问威尔·沙夫及其团队还在研究“特朗普可以合法地独立采取哪些行动，哪些行动可能超出其职权范围，以及如何在法庭上为这些决定辩护”。

该机构写道，这一规划凸显了11月3日（星期二）即将举行的选举所面临的悖论。

关键在于，如果民主党获得国会控制权，他们将能够调查特朗普的活动、阻挠法案通过，并限制他在支出方面的优先事项。 但即便如此，特朗普在贸易、外交政策和联邦行政机构领域仍将保留广泛的行政权力，而他在第二个总统任期内已积极行使了这些权力。

美国总统本人已表示，如果共和党失去对国会的控制权，那么在与民主党达成妥协之前，他可能会在“一两个月”内行使否决权。

“我想我会成为‘否决先生’。然后，在某个时候，我们很可能会达成协议，”美国总统在接受《纽约邮报》采访时说道。

该媒体补充称，民主党需要在众议院和参议院各增加4个席位，才能打破共和党微弱的多数优势（218比214和53比47）。 据民调显示，民主党将夺回众议院控制权，而参议院选举结果目前尚不明确。

来源：路透社

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