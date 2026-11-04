2026年美国大选：文斯将共和党败选归咎于与伊朗的战争

美国副总统杰·迪·文斯就共和党在国会中期选举中遭遇的大规模失利发表了评论。他将失败的主要原因归咎于与伊朗的战争。

文斯表示，部分曾在2024年支持唐纳德·特朗普的选民，此次转而投票支持了民主党。

他指出，这些选民的主要诉求包括结束战争、遏制通胀、回归“美国优先”原则以及调整与以色列的关系。

“我们失败的原因是这场战争，”文斯在社交媒体X上写道。

这位副总统此前就曾对针对伊朗的军事行动表示过怀疑。如今，他实际上呼吁特朗普政府重新审视其外交政策方针。

政治评论员还将文斯视为2028年总统大选中共和党潜在候选人之一。与此同时，国务卿马尔科·鲁比奥也被列为可能的竞争对手之一。

来源：FOX

值得一提的是，乌克兰裔的弗吉尼亚州第7选区美国众议员叶夫根·温德曼成功连任国会席位。他在选举中以压倒性优势击败了共和党候选人道格·A·奥利凡特。

民主党在此次中期选举中赢得了足够的席位，从而控制了美国众议院和参议院。 中国社交媒体用户对这一结果反应不一：一部分人批评美国政治体制，另一些人则讨论唐纳德·特朗普总统今后的政治影响力将如何影响北京的利益。

据Decision Desk HQ的预测，在美国蒙大拿州第1选区众议院席位的竞选中，民主党人萨姆·福尔斯塔格胜出。在争夺该空缺席位的角逐中，他领先于共和党候选人亚伦·弗林特。

关注我们在