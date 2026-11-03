美国蒙大拿州选民于11月3日决定I-194倡议的命运，该倡议也被称为“蒙大拿计划”。该倡议规定，剥夺企业、行业协会、非营利组织及其他组织为支持或反对该州政治候选人和选举倡议而花钱的权利，《财富》报道。

该倡议将如何运作

I-194并非直接禁止政治支出，而是建议修改州政府授予企业和其他法人实体的权力清单。其权力拟被限制为“必要且便利”的权力。该倡议将适用于在蒙大拿州开展业务或拥有财产的组织。

政治行动委员会、编辑和新闻内容以及自然人可获得豁免。违反限制的组织可能失去州政府授予的经营特权，包括所有者对企业债务的有限责任。

围绕Citizens United的争议

该倡议的支持者认为，州政府可以界定企业权力的范围，而不违反美国宪法第一修正案。制定“蒙大拿计划”法律理论的美国进步中心高级研究员汤姆·摩尔表示，这并非对既有权利的监管，而是对州政府授予权力的改变。

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他说，该倡议旨在阻断所谓“黑金”的渠道，即大额捐助者通过不披露捐助者身份的组织转移资金。同时，自然人仍将能够进行政治捐款。

反对者指出，这种设计与美国最高法院2010年在Citizens United诉联邦选举委员会案中的裁决相矛盾。当时，法院根据第一修正案确认企业有权花钱影响选举。前联邦选举委员会主席布拉德利·史密斯表示，州政府不能通过将政治言论称为企业权力而非权利来规避对政治言论的宪法保护。

该州此前的尝试

1912年，蒙大拿州居民支持《腐败行为法》，该法禁止企业为影响选举而花钱。美国最高法院于2012年在American Tradition Partnership诉Bullock案中推翻了这一限制，认定其与Citizens United裁决不符。

夏威夷州于5月通过了一项类似法律。该法律已成为两起联邦诉讼的对象，诉讼由美国商会和夏威夷Grassroot Institute提起。如果I-194获得批准，该倡议将于2027年1月1日生效，除非法院阻止其实施。

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