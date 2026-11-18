波兰手球俱乐部格但斯克海岸队在西班牙举行的欧洲联赛小组赛第四轮中，以35:34击败迪科尔佩巴尔·洛格罗尼奥·拉里奥哈队。客队在终场哨响前16秒攻入制胜球，而西班牙队的最后一次进攻以弗朗西斯科·隆巴尔迪射门偏出告终。据Interia Sport报道。

下半场的转折

上半场结束后，拉里奥哈队以17:15领先，并在第38分钟将优势扩大到5球，比分为24:19。格但斯克队的手球运动员在第43至第46分钟之间实现反超，他们连进4球，将比分扳为27:27。

下半场，格但斯克海岸队失去了维克托·托姆恰克，他因防守犯规被出示红牌。比赛结束前56秒，裁判将两队球员罚下场，对奥斯卡·维特恰克而言，这意味着客队收到第二张红牌。尽管如此，这家波兰俱乐部仍守住了一球的微弱优势。

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恰普林斯基攻入12球

格但斯克海岸队得分最高的球员是米科瓦伊·恰普林斯基，他12次射门全部命中，其中包括6次七米球。约努茨·斯塔内斯库攻入决定胜负的一球，将比分改写为35:34。门将马特乌什·曾布日茨基扑出了对手33次射门中的8次。

四场比赛过后，格但斯克海岸队以6分领跑G组。古默斯巴赫队积4分，拉里奥哈队和欧洲农场佩利斯特队各积3分。格但斯克俱乐部的下一场比赛将于11月24日在比托拉对阵佩利斯特队，12月1日将主场迎战古默斯巴赫队。

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