从英伟达到白宫：情事与背叛如何断送了世界上最具影响力人士的职业生涯

2026年11月12日，美国科技公司英伟达（NVIDIA）宣布其联合创始人兼首席执行官黄仁勋辞职。 他在公司执掌超过33年，将这家图形处理器制造商打造成为全球人工智能市场的主要参与者之一。

此次辞职之前，曾有报道称黄仁勋存在婚外情，其中包括与一名被美国官员怀疑与中国情报机构有联系的女性，以及一名英伟达女员工。 这位商人本人于11月8日公开承认了出轨行为，并向家人和员工致歉。

英伟达首席财务官科莱特·克雷斯（Colette Kress）出任临时首席执行官，董事会已开始物色正式继任者。此类事件曾多次改变有影响力的商界人士和政界人士的命运。 有人因与女下属发生婚外情而丢掉职位，也有人因隐瞒私人关系、违法行为或被指控性骚扰而下台。 有时，其后果以数亿美元计，而在个别情况下，甚至引发了国家层面的政治危机。

UA.News整理了商界和政界十大最著名的案例，这些案例展示了私生活中的丑闻如何影响了企业高管、总统、部长及其他有影响力官员的职业生涯。

马克·赫德：与女承包商的丑闻如何让惠普高管丢了饭碗

2010年8月，美国科技公司惠普（Hewlett-Packard）出人意料地宣布其首席执行官马克·赫德辞职。 他自2005年起执掌惠普，素以成功管理者著称，曾成功提升了公司的盈利能力，削减了成本，并巩固了其在全球电脑市场的地位。

此事起因于该公司前合同工乔迪·费舍尔的投诉，她指控赫德对她进行了性骚扰。她曾与惠普在企业活动框架内合作，并参加过与公司高管的会晤。

董事会随即启动了独立调查。 调查未发现违反惠普性骚扰政策的行为，但查出了其他问题。特别是，与赫德与菲舍尔的接触相关的财务文件和费用报告中存在不准确之处。

据惠普公司称，调查证实其违反了公司的商业行为准则。2010年8月6日，格德辞去了首席执行官、总裁及董事会主席的职务。

不过，这场丑闻并未终结他的职业生涯。2010年9月6日，甲骨文公司便宣布任命赫德为公司总裁。2014年，他成为甲骨文公司两位首席执行官之一。

布莱恩·克尔扎尼奇：因与女员工发生婚外情而被解雇的英特尔高管

2018年6月，英特尔宣布首席执行官布莱恩·克尔扎尼奇辞职，他在该公司任职近36年。 他于1982年以一名普通工程师的身份开启职业生涯，逐步在公司内部晋升，并于2013年执掌了全球最大的处理器制造商之一。

导致其离职的原因是他与公司一名女员工之间的私人关系。英特尔获悉了此前发生的一段恋情，并启动了由外部律师参与的内部调查。

调查证实，这段关系虽属双方自愿，但违反了英特尔禁止高管与员工之间发生特定恋爱关系的内部政策。

2018年6月21日，公司正式宣布克尔扎尼奇将辞去首席执行官职务并退出董事会。首席财务官罗伯特·斯旺被任命为临时负责人。

尤其值得注意的是，这一辞职决定是在英特尔财务业绩表现良好的时期做出的。与此同时，该公司宣布其季度业绩将超出此前预期，2018年可能创下历史新高。

史蒂夫·伊斯特布鲁克：麦当劳的恋情、解雇与1.05亿美元的损失

美国麦当劳连锁餐厅曾发生过一起与首席执行官私生活相关的、代价最为高昂的企业丑闻。

2019年11月，该公司解雇了首席执行官史蒂夫·伊斯特布鲁克。 他自2015年起执掌麦当劳，并推动了大规模的业务现代化，大力发展数字服务、外卖配送及服务自动化。

解雇的原因是他与一名女员工自愿发展恋爱关系，这违反了公司的内部政策。董事会认为，这种行为表明他作为企业高管缺乏应有的审慎。

起初，麦当劳同意在解雇后向伊斯特布鲁克支付一笔巨额补偿金。然而随后，公司获得了更多关于这位前首席执行官与其他女员工存在私人关系的补充信息，而他在首次调查中曾隐瞒了这些关系。

麦当劳指控伊斯特布鲁克误导董事会，并向法院提起诉讼。2021年12月，双方达成和解协议，根据该协议，这位前高管退还了已收到的款项及以股票形式支付的补偿金。

根据麦当劳的官方声明，截至达成协议时，退还资产的总价值为1.05亿美元。该事件在2023年1月有了新的进展。 美国证券交易委员会指控伊斯特布鲁克就其离职情况向投资者提供了虚假和误导性信息。

因此，这段隐秘的恋情不仅让这位高管失去了职位，还让他损失了超过一亿美元。

杰夫·祖克：一段隐秘恋情如何终结了他在CNN长达九年的领导生涯

2022年2月，美国CNN电视台的长期总裁杰夫·祖克尔意外离职。他自2013年起执掌这家媒体公司，曾是美国电视界最具影响力的高管之一。

辞职的原因是他与艾莉森·霍拉斯（Allison Hallast）的恋情，后者当时担任执行副总裁，负责CNN的市场营销和传播事务。

祖克和霍拉斯共事已逾二十年。据两人所述，他们的关系在新冠疫情期间发生了变化。然而，他们未能及时向拥有该电视台的华纳媒体（WarnerMedia）管理层报告此事。

这一情况是在针对前CNN主播克里斯·库莫的内部调查中曝光的。当被问及与同事的关系时，扎克尔予以了承认。

这位高管承认，本应在恋情开始后立即上报，但他并未这样做。

2022年2月2日，祖克尔辞去了CNN总裁一职。他的辞职令该电视台员工感到意外，因为在过去的九年里，他在制定这家媒体公司的编辑和管理战略方面发挥了关键作用。

史蒂夫·温恩：性骚扰指控、辞职及赌场被罚2000万美元

美国亿万富翁史蒂夫·温数十年来一直是全球赌场行业最具影响力的人物之一。 他围绕豪华酒店和娱乐综合体建立了自己的商业帝国，其公司永利度假村（Wynn Resorts）已成为拉斯维加斯和澳门最大的赌场运营商之一。

2018年1月，《华尔街日报》发表了一篇调查报道，多名女性指控温恩存在性骚扰和不当行为。

这位商人坚决否认了这些指控，但相关报道引发了大规模的声誉危机。公司面临投资者施加的压力，监管机构也开始调查管理层对女员工投诉的处理方式。

2018年2月6日，永利度假村（Wynn Resorts）宣布其创始人辞去首席执行官和董事会主席职务。

温恩在声明中解释称，由于负面舆论的冲击，他已无法有效履行职责。马特·马多克斯接替了他的职位。然而，这场丑闻的余波并未就此平息。 2019年2月，内华达州博彩监管委员会对永利度假村处以2000万美元罚款。监管机构认定该公司存在公司治理缺陷，且对有关可能发生性骚扰的举报反应不当。

比尔·克林顿：与莫妮卡·莱温斯基的绯闻及美国总统弹劾案

20世纪90年代末，美国发生了一起与个人生活相关的最著名的政治丑闻之一。其主要当事人是总统比尔·克林顿和前白宫实习生莫妮卡·莱温斯基。

1998年，关于他们关系的报道引发了广泛的公众讨论和司法调查。起初，克林顿公开否认与莱温斯基存在性关系。但后来他承认，两人之间确实存在不当关系。

对总统而言，主要问题不仅在于这段婚外情本身。在另一场庭审中，克林顿曾宣誓作证，因此被指控作伪证和妨碍司法公正。

1998年12月19日，美国国会众议院投票通过了两项针对总统的弹劾条款。就这样，一场私人丑闻演变成了全面的宪政危机。

1999年初，参议院开始审理此案。要罢免总统，必须获得参议员三分之二的赞成票，但弹劾支持者未能如愿。

根据美国参议院的官方数据，1999年2月12日，克林顿在两项弹劾条款中均被宣告无罪。他保住了总统职位，并于2001年1月完成了第二个总统任期。

大卫·彼得雷乌斯：终结中情局局长职业生涯的婚外情

大卫·彼得雷乌斯是同辈中最著名的美国将军之一。他曾指挥美国及其盟军在伊拉克和阿富汗的军事行动，并于2011年9月出任中央情报局局长。

然而，就在次年，他领导美国情报机构的职业生涯便意外地画上了句号。 2012年11月，有消息称彼得雷乌斯与记者兼其传记作者保拉·布罗德韦尔存在婚外情。这一信息是在联邦调查局针对电子邮件往来的调查过程中曝光的。

2012年11月9日，总统巴拉克·奥巴马正式接受了这位中情局局长的辞呈。 在致情报人员的一封信中，彼得雷乌斯承认，在结婚37年多后，他发生了婚外情，并表现出极其糟糕的判断力。 他称这种行为对于情报机构负责人而言是不可接受的。

这起丑闻的特殊之处在于彼得雷乌斯的职位。 中情局局长负责管理极其敏感的情报、反间谍工作以及国家机密的保护。因此，他的私人交往不仅引发了关于道德责任的质疑，还引发了潜在安全风险的担忧。

随后，彼得雷乌斯因向布罗德韦尔泄露机密材料而面临一项单独的刑事指控，指控其不当处理机密材料。

埃利奥特·斯皮策：性丑闻如何摧毁了纽约州州长的职业生涯

埃利奥特·斯皮策的政治生涯是以打击腐败和金融滥用为基石的。在担任纽约州总检察长期间，他积极调查大型企业的活动，并赢得了原则性政客的声誉。

2006年，斯皮策在纽约州州长选举中获胜。他被视为民主党内极具前途的代表人物之一，也是联邦高层职位的潜在候选人。

然而，2008年3月，《纽约时报》报道称，州长曾使用皇帝俱乐部VIP（Emperors Club VIP）陪侍组织的服務，而该组织的活动正受到联邦执法部门的调查。

由于斯皮策作为反腐败斗士的公众形象与其私生活实况之间存在巨大反差，该丑闻引发了巨大轰动。

这位政客面临来自公众和本党代表的巨大压力。2008年3月12日，他宣布辞职，承认了个人错误，并向家人和选民致歉。

3月17日，斯皮策正式卸任州长职务。副州长大卫·帕特森接任其职位。由此，从斯皮策就任州长到辞职，仅过去一年多一点的时间。

此后，这位政客曾试图重返政坛。2013年，他竞选纽约州审计长一职，但在民主党初选中落败。

马特·亨科克：一场导致他失去英国部长职位的隔离期恋情

2021年6月，英国公众讨论的不仅是新冠疫情，还有卫生大臣马特·汉考克的私生活。 英国媒体公布了照片和视频，显示该部长在卫生部办公室内亲吻并拥抱其顾问吉娜·科拉丹杰洛。

当时，英国仍在实施包括保持社交距离在内的防疫限制措施。而亨科克领导的卫生部正是负责制定大部分国家抗疫政策的部门。

因此，该丑闻很快超出了婚外情范畴。公众讨论的焦点转向了政府官员的双重标准。英国民众被迫遵守严格的规则，限制社交接触和家庭聚会。 与此同时，负责制定这些限制措施的高级官员之一，却亲自违反了相关建议。

2021年6月26日，亨科克提交了辞呈。他在致首相鲍里斯·约翰逊的信中承认违反了隔离建议，并向家人致歉。

这位部长解释说，他不希望自己的私生活分散政府抗击疫情的注意力。此次辞职标志着他执掌英国医疗体系三年的任期就此结束。

多米尼克·斯特劳斯-坎：导致其失去国际货币基金组织职位及总统竞选前景的丑闻

2011年5月，多米尼克·斯特劳斯-坎恩曾是世界上最具影响力的经济官员之一。他时任国际货币基金组织总裁，在应对全球金融危机的后果方面发挥了重要作用。

与此同时，在法国，他被视为社会党在2012年总统大选中最具前景的潜在候选人之一。

2011年5月14日，斯特劳斯-坎因被一名酒店女员工指控性侵，在纽约被捕。 由于此案涉及全球最重要的金融机构之一的首脑，该事件立即引发了国际轰动。

斯特劳斯-卡恩本人坚决否认指控，并坚称性行为是双方自愿的。5月18日，即被捕四天后，国际货币基金组织（IMF）正式宣布他辞职。

在致基金组织董事会的信中，斯特劳斯-坎恩强调，他希望保护该机构免受丑闻影响，并专注于证明自己的清白。然而，这起事件在法律层面仍有重要后续发展。 2011年8月，纽约检方以申诉人证词可信度存疑为由，请求撤销刑事案件。法院终止了刑事诉讼，斯特劳斯-卡恩最终未被定罪。

尽管如此，他的职业生涯和政治生涯已遭受重创。他失去了国际货币基金组织（IMF）总裁的职位，实际上也退出了法国总统竞选。

为何个人丑闻可能断送职业生涯

知名商界人士和政界人士的经历表明，即便是多年的经验、巨额财富和职业成就，也未必能避免失去职位。对于企业而言，主要风险在于利益冲突、违反内部规定以及失去投资者信任。 在政界，后果则取决于公众支持度、法律状况以及政治盟友的反应。

与此同时，个人丑闻并不一定意味着职业生涯的终结。 比尔·克林顿在弹劾后保住了总统职位，马克·赫德在从惠普离职后又执掌了另一家大型公司。而其他人则失去了有影响力的职位，并遭受了巨大的财务和声誉损失。

归根结底，决定性因素不仅在于丑闻本身，还取决于是否违反了法律或公司规章，以及当事人能否保住社会或雇主的信任。

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