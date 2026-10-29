自俄罗斯全面战争爆发以来，已有至少69人因政治迫害而丧生

自俄罗斯入侵乌克兰以来，至少有69人（其中包括6名女性）成为俄罗斯联邦政治镇压的受害者。这一情况载于“支持政治犯。 纪念馆”项目的报告中提到，该报告记录了在监禁场所、搜查期间、软禁期间以及获释后不久发生的死亡事件。

据人权活动人士称，至少有29人因疾病和未获得医疗救助而死亡。其中10起案例发生在2026年。 研究作者指出，囚犯关于健康问题的投诉往往被忽视，或被视为装病。

报告强调，在监禁环境下，慢性疾病会因压力和恶劣的关押条件而恶化。与此同时，被判处长期监禁的老年人数量正日益增多。

其中一例便是64岁的奥列格·蒂里什金一案，他因在社交媒体“VKontakte”上发表评论而被判刑。 在视频连线形式的庭审中，由于无法站立，该男子躺在牢房的地板上。然而，看守所的医护人员却向法官保证“各项指标均在正常范围内”。 随后，蒂里什金因心脏病发作去世。

另有20人因遭受殴打、酷刑或其并发症而死亡。 其中12人是乌克兰公民，主要是临时被占领土的居民和战俘。遇难者中还有一名在乌克兰被绑架的波兰公民克什什托夫·加洛斯。

人权活动人士将乌克兰女记者维多利亚·罗什奇娜的死亡列为最引人关注的案例之一。她的遗体被送回乌克兰时，双眼、大脑及部分喉部已被摘除。此外，还记录到肋骨骨折、擦伤以及遭受电击的痕迹。

据报告显示，另有十人疑似自杀身亡。八人的死因至今不明。钢琴家帕维尔·库什尼尔在比罗比詹看守所因绝食而死亡。 人权活动人士将俄罗斯反对派人士阿列克谢·纳瓦尔尼在“极地狼”劳改营的死亡视为蓄意谋杀。

遇难者的平均年龄为51岁。最年轻的是来自暂时被占领的梅利托波尔的18岁青年达尼洛·达霍夫和帕维尔·格里马克。 年龄最大的是81岁的瓦列里·米特科，他是北极科学院院长，被指控为中国犯有叛国罪。

在2026年尚未结束之际，人权活动家已记录了16起死亡事件。2024年共有26人死亡，2025年则有13人死亡。

“纪念”项目组声明，这些死亡的责任在于无端剥夺人们自由的调查人员和法院、 拒绝提供救助的监狱工作人员和医务人员，以及参与酷刑的执法人员。 人权捍卫者还将责任归咎于压制性的司法、调查和监狱系统，以及俄罗斯联邦政府整体。

与此同时，该报告未涵盖那些在未受刑事起诉的情况下被剥夺自由的乌克兰人。据人权活动家估计，这一类人群中的死亡人数要高得多，但关于此类案件的信息几乎为零。

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