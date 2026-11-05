从“火药阴谋”到“匿名者”：盖伊·福克斯如何成为反抗权力的象征

2026年11月5日是“火药阴谋”被揭露421周年——这是英国历史上最著名的政变企图之一。 1605年，一群英国天主教徒计划炸毁议会大厦，并杀害詹姆斯一世国王及国家政治领导层。该阴谋最终被挫败，其中一名参与者盖伊·福克斯在36桶火药旁被捕。

四个世纪后，福克斯的名字已远近闻名，声名远播至英国境外。 如今，他那带有细小胡须、山羊胡和标志性微笑的风格化面孔，随处可见于反政府示威游行、黑客组织的视频声明以及抗议运动的象征标志中。 自电影《V字仇杀队》上映以及国际黑客组织“匿名者”（Anonymous）采用该面具后，它便获得了极高的人气。

UA.News将为您讲述盖伊·福克斯究竟是谁，天主教徒为何想要摧毁英国议会，这位历史上的阴谋家是如何被塑造成反独裁斗争的象征的，以及为何现代抗议者和黑客会使用他的面具。

盖伊·福克斯为何想要炸毁英国议会

“火药阴谋”的起因与宗教冲突有关，这些冲突在整个16世纪都主导着英格兰的政治。

亨利八世与罗马教廷决裂后，英国逐渐确立了新教国家的地位。 在伊丽莎白一世统治期间，天主教徒面临严峻的限制：拒绝参加国教礼拜者将被处以罚款，天主教神父则遭到迫害。

1603年，詹姆斯一世登基。部分天主教徒曾寄希望于新君主能缓和宗教政策，但期望落空。 国王维持了国家政权的新教性质，这引发了激进天主教徒的不满。

其中之一便是罗伯特·凯茨比——一位富裕的英国天主教徒，他决心以武力改变政治秩序。正是他策划了“火药阴谋”，尽管该阴谋中最著名的参与者后来成为了盖伊·福克斯。

福克斯于1570年出生在约克。年轻时他皈依了天主教，后来曾站在天主教的西班牙一边，与新教的尼德兰作战。 军旅生涯使他积累了使用武器和爆炸物的经验。

1604年5月，凯茨比向他的同谋们提议，在议会开幕典礼期间引爆议会大厦。 首批参与者包括托马斯·温图尔、约翰·赖特、托马斯·珀西和盖伊·福克斯。该计划旨在消灭国王、议会两院议员以及英格兰大部分政治精英。

阴谋者们进入了上议院下方的地下室，并将36桶火药运送至此。这些炸药被藏在木柴和其他材料之下。 执行计划中最危险的部分的任务交给了福克斯，他当时使用的是化名约翰·约翰逊。

阴谋家们计划在爆炸后发动起义，劫持雅各一世的女儿伊丽莎白公主，并利用她建立一个对天主教徒更有利的新政治秩序。

据英国议会历史学家解释，该阴谋是由一小撮激进分子策划的，并非全体英格兰天主教徒所为。

火药阴谋如何被揭露以及盖伊·福克斯如何被处决

一封匿名信阻止了阴谋家们实施计划。1605年10月26日，天主教贵族威廉·帕克（蒙蒂格尔勋爵）收到警告，要求他不要出席议会开幕式。 作者暗示仪式期间将发生灾难，但未透露具体细节。

这封信被转交给了王室当局。随后，雅各一世及其顾问下令对议会大楼进行搜查。 11月5日凌晨，当局人员在贵族院地窖附近发现了盖伊·福克斯。搜查过程中，发现了藏匿的火药桶。

福克斯被逮捕并押送接受审讯。起初他拒绝透露同谋者的姓名，但在遭受酷刑后开始供认。阴谋失败后，凯茨比及其部分同伙逃离了伦敦。 他们试图组织起义，但未能获得广泛支持。1605年11月8日，王室军队在霍尔比奇庄园附近追上了他们。在交火中，凯茨比丧生。

盖伊·福克斯与其他被捕的参与者一同因叛国罪受审。1606年1月31日，他在威斯敏斯特被处决。

火药阴谋的失败巩固了王权的地位，针对天主教徒的限制也进一步加剧。福克斯本人开始被描绘成一个企图摧毁君主制的叛国者。

为什么英国人至今仍在庆祝“盖伊·福克斯之夜”

颇具讽刺意味的是，起初人们纪念盖伊·福克斯并非将其视为英雄，而是视作国家公敌。1606年1月，英国议会通过了一项法案，规定每年11月5日为感恩日，以感谢国王获救。

“篝火之夜”（Bonfire Night）的传统便由此诞生，这一节日也被称为“盖伊·福克斯之夜”。 城镇和乡村的人们点燃篝火，举办庆祝活动，并焚烧象征新教国家敌人的稻草人。起初，这些稻草人往往是罗马教皇的形象，后来盖伊·福克斯成为了主要人物。

在19至20世纪，孩子们会用旧衣服制作他的稻草人，并以此为由向人们讨要钱财以筹备庆祝活动。虽然1859年废除了强制庆祝11月5日的法律，但这一传统依然得以保留。

如今，英国仍会组织烟花表演、节日活动和大型篝火晚会。与此同时，现代的庆祝活动已基本失去了最初的反天主教色彩。

正如伦敦博物馆所解释的那样，随着时间的推移，这一事件的宗教和政治内涵逐渐让位于民间传统。 几个世纪以来，福克斯一直是背叛和推翻政权未遂的象征。然而，20世纪的大众文化彻底改变了他的形象。

《V字仇杀队》：盖伊·福克斯面具如何成为反抗的象征

对当代人们对盖伊·福克斯认知影响最大的，是英国漫画《V字仇杀队》，该作品由作家艾伦·摩尔和漫画家大卫·劳埃德于1982年开始连载。

故事发生在虚构的英国，那里实行着极权统治。国家控制着媒体，迫害异见者，并利用安全机构镇压反对派。

主角仅以字母V为代号，他正与独裁政权展开斗争。他戴着风格化的盖伊·福克斯面具遮掩面容，并通过破坏活动、政治演说和象征性行动来对抗该政权。

这一历史形象的选择是经过深思熟虑的。大卫·劳埃德在接受《世界报》采访时解释说，他曾建议阿兰·摩尔将盖伊·福克斯带回现代历史，并设想一种情况：即他摧毁议会的计划成功了。

这部漫画的创作受到了20世纪80年代英国政治氛围的影响，尤其是玛格丽特·撒切尔执政时期。作者们探讨了威权主义、国家控制以及个人自由受限等主题。

2006年，由詹姆斯·麦克蒂格执导、沃卓斯基姐妹编剧的同名电影上映。 休·维文和娜塔莉·波特曼分别饰演了主角。正是这部电影改编作品让“面具”成为了国际上家喻户晓的象征。

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其中，成千上万的人戴着相同的面具涌向议会的那一幕尤为著名。在这个场景中，这个象征不再属于某个特定角色——它代表了对权力的集体反抗。

就这样，1605年的阴谋事件获得了新的意义。与为建立另一种宗教政治秩序而斗争不同，反抗威权国家的理念被推到了前台。

不过，历史上的福克斯与虚构的V有着不同的目标。前者致力于推翻新教君主，而后者则成为了反抗极权主义斗争的艺术化象征。

为什么“匿名者”黑客组织选择了盖伊·福克斯的面具

该面具声名鹊起的下一阶段与互联网文化的发展以及国际“匿名者”（Anonymous）运动的兴起密切相关。该运动形成于2000年代中期，以匿名在线社区（特别是4chan论坛）为中心。

起初，“匿名者”并非一个政治组织。其成员因网络梗、玩笑、线上行动以及匿名原则而团结在一起。 在流行的网络梗中，有一个名为“Epic Fail Guy”的角色——一个简笔画的人物，后来人们开始将他描绘成戴着《V字仇杀队》面具的样子。

2008年成为一个转折点，当时“匿名者”组织发起了针对山达基教会的“Project Chanology”行动。活动人士指责该组织试图限制信息传播。 这场对抗超出了互联网的范畴：在多个国家，山达基组织的大楼外都爆发了示威游行。

不少参与者用盖伊·福克斯面具遮住脸庞。这具有实际意义：人们不希望因参与抗议活动而被认出或遭到追查。与此同时，统一的面具也塑造了这一统一运动的视觉形象。

此后，这款面具逐渐成为“匿名者”的核心标志。人们开始在视频声明、海报以及政治活动中使用它。

重要的是，“匿名者”没有统一的领导者、正式的成员资格或集中化的组织结构。因此，使用其象征符号并不意味着所有行动背后都由同一个组织主导。

盖伊·福克斯面具如何在抗议者中流行起来

2011年，得益于国际抗议运动“占领”（Occupy），这款面具迎来了新一轮的流行热潮。其中最著名的行动当属在纽约举行的“占领华尔街”（Occupy Wall Street）示威活动。 参与者们抗议经济不平等、金融集团对政治的影响以及财富集中。

在纽约、伦敦、马德里等城市的抗议活动中，都能看到盖伊·福克斯面具的身影。

2011年10月，维基解密创始人朱利安·阿桑奇也戴着这样的面具出现在“占领伦敦”抗议活动中，尽管他不久后便摘下了面具。在随后的几年里，这一象征在欧洲、亚洲和美洲的抗议者中广泛传播。

2019年的香港尤为具有代表性。在反政府大规模示威期间，部分参与者佩戴盖伊·福克斯面具，以此抗议当局加强管控及限制政治自由。

在香港政府出台针对特定大规模集会中遮掩面部的限制措施后，这些面具更成为了对相关决策表示反对的象征。 与此同时，各国纷纷举办了与“匿名者”（Anonymous）抗议文化相关的“百万面具游行”（Million Mask March）活动。参与者提出了各种各样的诉求——从捍卫言论自由到批评政府监管及大企业的政策。

这一符号的主要特点在于，它并不要求抗议者拥有共同的政治意识形态。对一些人来说，面具意味着反审查；对另一些人来说，则代表着保护隐私或对政府决策的反对。

正是这种普适性使其广受欢迎。

“匿名者”组织如何在网络攻击中使用该面具

盖伊·福克斯面具之所以闻名，不仅源于街头示威，还得益于“黑客行动主义者”的活动——这些人利用数字技术和网络行动来推进政治目标。

多年来，以“匿名者”为旗号的行动参与者曾宣称对他们视为对手的政府机构、大型企业和组织发起攻击。此类行动包括DDoS攻击、干扰网站运行、公布窃取的信息以及传播政治信息。

2022年2月俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后，与“匿名者”相关的账号宣布将针对俄罗斯当局开展网络行动。 互联网上流传着关于攻击俄罗斯联邦政府网站、宣传资源及其他数字系统的声明。

然而，由于该运动的去中心化性质，并非每项行动都能被独立证实，也无法明确归因于具体的执行者。此外，Anonymous的标志可能被不同团体使用，包括那些与该运动先前行动毫无关联的团体。

盖伊·福克斯如何在421年后成为反抗权力的象征

盖伊·福克斯的故事，成为了社会如何彻底重新诠释历史人物意义的最鲜明的例证之一。 这个在几个世纪里一直被视为叛国者、并在象征意义上被烧死在火刑柱上的人，在21世纪却变成了政治抗议中最广为人知的面孔之一。

然而，真实的盖伊·福克斯并非现代意义上的民主斗士。 他和他的同伙确实遭受了宗教迫害，但他们的目标并非确立普遍的公民自由，而是企图强行改变英格兰的宗教政治秩序。 他们的计划是炸毁议会大厦，这可能会导致数十甚至数百人丧生。

然而，随着大众文化的发展，这一历史人物逐渐退居次要地位。 漫画《V字仇杀队》、其改编电影以及“匿名者”组织的活动，赋予了福克斯的形象新的意义。面具成为了反抗政治体制、国家控制以及公民自由受限的象征。

这一符号的独特之处在于其普适性。 面具既能隐藏个人身份，又能让人展示自己对某个运动的归属感。当数百名面容相同的抗议者走上街头时，他们便构成了集体反抗的形象，其中个体的身份让位于共同的理念。

正因如此，“占领华尔街”运动的参与者、香港抗议者以及黑客社群的代表都曾使用过面具。尽管如此，他们的政治目标可能大相径庭——从抗击经济不平等到捍卫隐私权和信息自由。

这一视觉形象的创作者大卫·劳埃德对其广受欢迎表示欣慰。 在2011年接受BBC采访时，这位艺术家解释说，面具之所以成为抗议暴政的理想象征，是因为它既能让人们保持匿名，又能展现共同立场。

与此同时，面具的流行也引发了一种悖论。这个常被大企业反对者使用的象征，本身却变成了商业商品。 电影上映后，该面具开始被大规模销售，部分收益流向了与电影产业相关的公司。

因此，盖伊·福克斯面具早已不再仅仅是1605年事件的纪念物。它已成为一个独立的文化和政治象征，其意义由使用它的人们所定义。

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