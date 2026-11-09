洛杉矶举办了年度慈善晚会LACMA Art+Film Gala 2026，吸引了众多好莱坞明星、模特及时尚界人士齐聚一堂。 出席活动的嘉宾们身着各大顶级时装屋设计的华美礼服亮相，其中凯莉·詹娜、金·卡戴珊、妮可·基德曼和安妮·泰勒-乔伊的造型尤为引人注目。

本届第15届颁奖典礼旨在向艺术家维娅·策尔明斯和因执导电影《沙丘》而闻名的导演丹尼·维尔诺瓦致敬。 当晚活动由古驰（Gucci）时装屋赞助，歌手Rosé作为特别音乐嘉宾登台献唱。

红毯上最引人注目的造型之一，当属安妮·泰勒-乔伊身着的一件戏剧感披风，这件单品实为1990年代的复古高级定制婚纱。

艾米丽·拉塔科夫斯基选择了一件轮廓鲜明的白色古驰（Gucci）礼服，既凸显了女性魅力，又让人联想到希腊女神的形象。

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凯莉·詹娜身着紧身礼服亮相活动，那件礼服仿佛完美勾勒出她的身材曲线。

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金·卡戴珊则选择了一件华丽的古驰礼服，上面缀满闪亮亮片，营造出液态金属般的视觉效果。

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妮可·基德曼同样引人注目。这位女演员身着香奈儿（Chanel）的芭蕾风格礼服亮相，该设计灵感源自2027年春夏系列。

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与此同时，超模坎迪斯·斯韦恩波尔则选择了由新任创意总监德姆纳主导设计的古驰造型。

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超模亚历克斯·康萨尼也身着Gucci全套造型现身红毯。演员安德鲁·加菲尔德与女演员莫妮卡·巴尔巴罗则身着同品牌服饰携手出席晚宴。

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LACMA Art+Film Gala一如既往地汇聚了电影、艺术、音乐和时尚界的代表。此次红毯既成为大胆设计理念的展示舞台，也呈现了对复古时尚和标志性系列的致敬。

《W Magazine》的报道中提到了这一点。



艾里斯·劳在洛杉矶的晚宴上身着一袭大胆的礼服，令观众惊艳不已。

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