赫拉（Hera）号航天器在与达特（DART）号航天器发生碰撞后，首次近距离拍摄了小行星迪莫尔夫（Dimorph）的照片。此次碰撞发生于2022年，距离地球1.94亿公里。 当时，美国宇航局（NASA）故意将探测器撞向这颗宽约150米的天体，以验证是否能够改变小行星的运行轨迹。

首批图像显示了此次撞击带来的巨大影响：迪莫尔夫表面形成了一个与体育场大小相当的撞击坑，周围还出现了一片碎片云。 所获得的数据对于制定未来保护地球免受潜在危险小行星威胁的策略具有重要意义。

美国宇航局（NASA）的DART探测器于2022年9月26日载入史册， 当时它撞击了宽约150米的迪莫尔夫小行星，该小行星围绕着宽约730米的迪迪姆小行星运行。

科学家们希望验证，是否可以通过此类撞击改变任何对地球构成威胁的小行星的运行轨迹。 周日，在DART任务结束后，科学家们发现迪莫尔夫绕迪迪姆运行的周期缩短了整整33分钟。因此，这项技术是有效的。

欧洲航天局于2024年10月发射了“赫拉”（Hera）探测器，旨在详细研究DART撞击小行星迪莫尔夫所产生的影响。

首批近距离拍摄的照片显示，撞击使迪莫尔夫的一侧被压扁了。 此外，科学家们表示，令他们惊讶的是，小行星受影响的一侧出现了一个巨大的、足有体育场大小的撞击坑，横跨了这颗小行星的整个宽度。 此外，研究还发现，撞击发生后，“迪莫尔夫”开始围绕“迪迪马”进行无序旋转。

令科学家们大感意外的是，这两颗小行星周围竟环绕着数百块数米大小的岩石，这些岩石正围绕着迪莫尔夫和迪迪马旋转。

目前，“赫拉”号探测器与小行星群保持着30公里的稳定距离。不久后，它将靠近至距小行星群约13公里的位置，从而获取更详细的小行星图像。 随后，“赫拉”号将释放两枚鞋盒大小的小型探测器，它们将能够更接近小行星。

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“尤文塔斯”号探测器将研究迪莫尔法的小行星内部结构，随后尝试在小行星表面着陆，以测量其重力。 “米拉尼”号探测器将研究迪莫尔夫和迪迪马的成分，以及围绕它们旋转的岩石和尘埃的成分。

这两艘探测器与“赫拉”号（Hera）的联合研究将有助于确定迪莫尔夫小行星的质量。 这些信息结合小行星运动变化的数据，将有助于规划未来针对威胁地球的小行星的偏转任务。

欧洲航天局报道了这一消息。

小行星2026 QQ8在2027年1月之前暂时成为地球的卫星——Live Science报道。

美国宇航局（NASA）的科学家们发现了一颗名为2024 YR4的小行星，它有可能在2032年与地球发生碰撞。尽管碰撞概率被评估为1/83，但这颗小行星仍可能造成严重破坏。



