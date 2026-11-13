在美国，国防部长皮特·赫格塞特向一名军人颁发了奖章，该军人此前曾在阿灵顿国家公墓的无名战士墓前，对他及其幕僚提出过批评。

该军人从国防部长手中获颁武装部队功绩勋章。

据美国媒体报道，该士兵是“老卫队”（The Old Guard，OBOZ.UA注）第3步兵团的列兵托马斯·伊格莱西亚斯。

国防部长说了什么

赫格塞特本人在社交媒体上发布了颁奖仪式的照片，但并未说明受奖者身份及获奖原因。

“我们热爱士兵。我们恪守标准。干得漂亮，专员。继续前进吧，爱国者们，”部长用这番话评论了此次授勋。

有网友在网上询问赫格塞特，他是否承认自己的不当行为，以及“是否真的道歉了，还是这只是又一次为了作秀而进行的拍照活动”。部长并未回答这些问题。

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“因此，将来某一天，那位士兵会告诉自己的孩子，他之所以获得勋章，是因为他让国防部长闭上那张该死的嘴，”美国人推测道。

国防部长本人对此未透露任何细节——他只是在网上公布了颁奖时的照片。

国防部长赫格塞特称与伊朗的战争是必要的——《The Hill》。

五角大楼负责人赫格塞特称弹劾动议是场闹剧——ABC News Australia。

美国国防部长赫格塞特对可能面临的弹劾并不担心——路透社

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