美国亿万富翁埃隆·马斯克声称，美国据称在2014年策划了乌克兰总统维克托·亚努科维奇的下台。 与此同时，他承认俄罗斯是针对乌克兰战争的侵略者，但坚称这并不免除美国对尊严革命期间事件的责任。

这位商人于11月18日在接受记者安德鲁·罗斯·索金采访时谈及此事。

“从入侵的角度来看，俄罗斯确实是侵略者，但同样真实的是，我们美国人策划了一场政变，以推翻乌克兰那位经民主选举产生的亲俄总统，”马斯克表示。

他坚称，如果没有美国国务院和其他美国政府部门的参与，此类行动是不可能发生的。与此同时，这位企业家承认，他的言论可能听起来像是为俄罗斯的行为开脱，但他否认自己有此意图。

这并非马斯克首次将2013至2014年的事件称为政变。 特别是，他在2023年2月就曾表达过这一观点。当时，乌克兰总统办公室主任顾问米哈伊洛·波多利亚克回应这位企业家，建议他停止阅读俄罗斯报纸。

采访中还讨论了马斯克的政治观点以及他对与美国总统唐纳德·特朗普相关的让美国再次伟大（MAGA）运动的态度。

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这位亿万富翁表示，他并不无条件支持共和党的政策，并认为美国两大主要政治势力各有利弊。

此外，马斯克坦言，他后悔在2026年美国中期选举期间为支持共和党人投入了巨额资金。据《华盛顿邮报》报道，他为政治竞选活动投入了超过4亿美元。

这位商人表示，如果能重来一次，他会减少在这方面的支出。

来源：《纽约时报》

此外，马斯克还解释了为何限制乌克兰使用星链（Starlink），并批评了泽连斯基。

梅德韦杰夫呼吁马斯克为通过Starlink援助乌克兰一事忏悔。

索洛维约夫呼吁伊隆·马斯克在针对星链的调查启动后逃往罗斯托夫。

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