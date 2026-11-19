一位美国企业家表示，如果切断星链（Starlink）服务，可能会导致乌克兰前线崩溃。 他还指责总统沃洛迪米尔·泽连斯基发表虚假言论，将“尊严革命”称为美国参与的政变，并解释了为何不愿在进攻行动中使用卫星通信。

此次对话发生在2026年11月18日，当时正在纽约举行《纽约时报》DealBook年度峰会。马斯克通过视频连线从中国参加了此次活动，当时他正与美国总统唐纳德·特朗普一同在中国。

卫星通信在俄乌战争中的作用成为讨论的主要议题之一。 马斯克表示，在全面入侵后，俄罗斯摧毁了乌克兰的通信网络，特别是移动通信基站和光纤线路。据他称，Starlink是俄罗斯军队未能破坏的唯一系统。

“如果他们没有Starlink，整个前线都会崩溃，因为他们将失去通信系统。届时俄罗斯就会获胜，”这位企业家说道。

他补充道，时至今日，该卫星网络仍承担着乌克兰军队通信的主要任务。马斯克称其对乌克兰的援助意义非凡，并表示如果关闭“星链”，可能会导致前线立即崩溃。

与此同时，这位商人强调，他从一开始就认为“星链”是一个民用系统，不能用于无人机发动进攻性打击。据他介绍，此类行动应使用“星盾”（Starshield）——一个由美国政府控制的独立卫星系统。

埃隆·马斯克解释说，他不想亲自做出可能导致人员伤亡的决定。他认为，使用军事技术的责任应由美国政府承担，而非私营企业家。

记者安德鲁·罗斯·索金指出，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基曾表示该卫星系统存在运行限制，且乌克兰军方在使用时遇到困难。

马斯克回应称，泽连斯基并不总是说实话。

“我不想让你们感到震惊，但泽连斯基并不总是说实话，”这位亿万富翁表示。

索金进一步询问，乌克兰是否能够使用“星盾”（Starshield），还是仅使用商业版的“星链”（Starlink）。 马斯克指出这两套系统有所不同：据他介绍，“星链”（Starlink）是一个民用商业网络，而“星盾”（Starshield）则由美国政府控制，其使用决策取决于美国国防部。

这位企业家声称，乌克兰实际上希望将商业版“星链”用于进攻性军事行动，但SpaceX拒绝允许这样做。

他还否认了公司曾在塞瓦斯托波尔针对俄罗斯舰队的行动期间完全切断了乌克兰的Starlink服务。 据马斯克所述，当时由于针对俄罗斯的制裁，克里米亚上空的卫星覆盖处于非活跃状态，且要启用该服务需要获得美国国务院的许可。

埃隆·马斯克还表示，Starlink的网速限制符合乌克兰道路上允许的最高限速。在谈话记录中，他提到的大致速度为每小时80英里——约合129公里/小时。

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在采访中，这位商人还谈到了2013至2014年的“尊严革命”。 他承认俄罗斯是入侵乌克兰的侵略者，但同时声称，美国曾策划了一场政变，旨在将民选的亲俄总统维克托·亚努科维奇赶下台。

“从入侵的角度来看，俄罗斯确实是侵略者，但同样真实的是，我们美国人策划了一场政变，旨在罢免乌克兰那位经民主选举产生的亲俄总统，”马斯克说道。

他将此类行为称为侵略行为，并声称如果没有美国国务院和其他美国政府部门的协助，这些行为是不可能发生的。与此同时，这位亿万富翁指出，他的言论可能听起来像是为俄罗斯开脱，但他否认有此意图。

关于美国策划政变的说法是马斯克的个人评估，而非已证实的事实。

这并非埃隆·马斯克首次就乌克兰“尊严革命”发表看法。 2023年2月，他曾将2013至2014年的事件称为“政变”。当时，总统办公室主任顾问米哈伊洛·波多利亚克对此回应称，建议这位企业家停止阅读俄罗斯报纸。

在对话中，索金还询问了这位企业家对其政治观点的看法，以及他对与美国总统唐纳德·特朗普相关的“让美国再次伟大”（MAGA）运动的支持态度。

“我不确定MAGA是什么意思，但如果它意味着对共和党一整套政策的盲目服从，那我肯定不认同。我认为两党各有优缺点，”马斯克回答道。

这位亿万富翁还承认，他后悔在2026年美国中期选举期间为支持共和党人花费了巨额资金。 据《华盛顿邮报》报道，他为政治竞选活动投入了超过4亿美元。马斯克表示，如果能重来，他会减少这笔开支。

来源：《纽约时报》

一位国会议员指责马斯克和白宫限制了乌克兰军队的行动能力。

乌克兰部队在整个前线及临时被占领土上，均记录到Starshield卫星系统存在严重中断。 乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月12日在听取国防部长叶夫根尼·赫马拉和乌克兰武装部队总司令米哈伊尔·德拉帕托的汇报后，发表了上述声明。

需要指出的是，美国总统唐纳德·特朗普曾亲自致电SpaceX公司创始人埃隆·马斯克，要求取消对Starshield（即面向乌克兰军方的星链卫星系统军用版）的运行速度及服务范围限制。

五角大楼监察长驳回了关于在乌克兰使用星链的请求——Interia

鲁比奥表示，乌克兰目前尚无法使用“星盾”（Starshield）。

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