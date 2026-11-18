在中国深圳举行的集体合影环节中，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京试图站在美国总统唐纳德·特朗普和中国国家主席习近平身旁。 然而，这位中国领导人用手势示意普京往后走，最终将他安排在自己的妻子彭丽媛身后。

从照片中可以看到，唐纳德·特朗普和习近平正在就位准备合影。 中国领导人的妻子彭丽媛站在他们身旁。与此同时，弗拉基米尔·普京试图更靠近美国和中国领导人。

然而，这位俄罗斯独裁者未能站在两位领导人身旁。习近平用手势示意他往后走，随后普京便站在了彭丽媛身后，离特朗普和中国国家主席更远了。

视频中还明显可见，俄罗斯总统脸上流露出不满的神情。

此次在深圳举行的会议有美国、中国和俄罗斯领导人出席。会谈议题包括国际局势，特别是俄罗斯对乌克兰的战争。

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相关视频已被媒体公开。

在俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京于中国深圳发表演讲期间，讲台上摆放了一束形似花环的花艺作品。由于红色花卉在中国和俄罗斯文化中具有不同的象征意义，其外观引起了广泛关注。

弗拉基米尔·普京抵达中国深圳，参加亚太经济合作组织峰会。 这架搭载着“侵略国”俄罗斯联邦元首的伊尔-96飞机，于周三凌晨两点过后不久降落在宝安国际机场。

在11月18日于中国举行的峰会上，这位克里姆林宫领导人表示，欧洲国家未能适应失去进入俄罗斯市场以及廉价能源供应的局面。在他看来，这导致欧洲地位削弱，经济潜力下降。

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