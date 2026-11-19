美国总统唐纳德·特朗普在中国深圳举行的亚太经合组织（APEC）峰会上与弗拉基米尔·普京会晤时，称这位俄罗斯领导人是自己的朋友。 会谈持续了近一小时，因此美国总统与中华人民共和国主席习近平的双边会晤因此推迟。

据《通讯社》报道，这是特朗普首次在公开场合的正式声明中使用这一称谓来形容普京。不过，此前美国总统曾在私下交谈中称这位俄罗斯领导人为“朋友”。

此次会晤在亚太经合组织（APEC）峰会全体会议结束后举行。俄方参加会谈的有外交部长谢尔盖·拉夫罗夫、财政部长安东·西卢阿诺夫、总统助理尤里·乌沙科夫以及特别代表基里尔·德米特里耶夫。 美国方面由国务卿马尔科·鲁比奥和财政部长斯科特·贝森特代表出席。

会谈开始前，特朗普与普京的新闻秘书德米特里·佩斯科夫握手，并称赞他“干得非常出色”。随后，美国总统走进了普京所在的会场。 看到这位俄罗斯领导人时，特朗普起初问道：“这是谁？”，随后自己回答道：“这是我的朋友。”在握手时，他两次表示很高兴见到普京，随后又在他耳边低语了几句。

会谈前，特朗普向记者表示，他和普京相识已久，关系良好。他希望此次会晤能开启积极的局面，并补充说稍后还将进行一次交谈。

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谈判的主要部分是在闭门情况下进行的。克里姆林宫表示，会晤持续了不到一小时。普京本人并未在记者面前发表讲话。

据彭博社报道，由于与俄罗斯总统的会谈，特朗普推迟了原定与习近平的会晤。在与这位中国领导人的通话伊始，美国总统也称其为朋友，并强调了两人之间的特殊关系。

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此前，特朗普曾多次谈及与普京的个人关系。 2018年，在赫尔辛基与俄罗斯总统会晤前夕，他否认将普京视为朋友，并解释称自己对他了解不够深入。但与此同时，特朗普也暗示两人未来有可能成为朋友。

2019年，《华盛顿邮报》援引一位前白宫高官的话报道称，在首个总统任期内，特朗普有时会称普京为自己的朋友。

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而在2022年，Instagram上发布了一段特朗普与高尔夫球手约翰·戴利的通话录音。在这段录音中，这位美国前总统表示，他以前与普京关系很好，并称其为朋友。

特朗普与普京的会晤发生在美国、俄罗斯和中国领导人三方峰会召开前夕。

需要指出的是，特朗普和普京在深圳结束会晤时，并未向媒体发布联合声明。

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