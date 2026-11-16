视频：在保加利亚近海的黑海海域，一艘谷物运输船在遭遇无人机袭击后沉没

悬挂索马里国旗的货轮“BETUL 8”号，当时正从罗马尼亚图尔恰运送近三千吨小麦前往埃及，于11月16日在保加利亚专属经济区因遭遇无人机袭击而沉没。

11月16日上午，当该船位于卡利亚克拉角东南方向40海里处时，瓦尔纳海上救援协调中心接到了遇险信号。

保加利亚、罗马尼亚和土耳其的海军扫雷分队共出动四艘舰船参与救援行动，此外还有保加利亚的“美洲狮”直升机和苏-25战机， 得益于此，船上全部12名船员均成功获救，未受重伤；事故发生后，保加利亚当局向事发海域派遣了一艘军舰，以检查可能存在的海水污染情况。

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消息来源：保加利亚国家广播电视台（BNT）。

此前有报道称，11月14日晚，一架无人机袭击了悬挂希腊国旗的油轮“Evia Petrol V”号。该船当时位于苏林以东偏东南四海里处的罗马尼亚水域。 大约35分钟后，一架无人机袭击了位于苏利纳运河南东方向5海里处的散货船“Marsol”号。该船上也发生了火灾。

11月13日，Larissa 1号货船在穿越罗马尼亚领海时遭到无人机袭击。该船当时正驶往苏利纳港，计划从那里启程前往乌克兰。

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